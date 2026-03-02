【PBV15周年イベント】東日本大震災から 15 年。支援のバトンを能登へ。立場を超えた連帯で描く災害支援の未来

公益社団法人 ピースボート災害支援センターphoto：Tracy Taylor & Dee Green

災害支援を専門とする公益社団法人ピースボート災害支援センター（東京都新宿区、代表理事：山本隆、以下PBV）は、2026年4月5日（日）、横浜港に停泊中の客船内にて設立15周年記念イベントを開催いたします。

東日本大震災から15年。ボランティアという「人の力」で始まった歩みは、今や行政、社会福祉協議会（以下社協）、企業、メディア、学術機関、支援団体と立場を超えた強固な連携へと進化しました。本イベントでは、被災住民や輪島市長、各界の専門家が一堂に会し、東北から能登へ、そして未来へと繋ぐべき災害支援のあり方を展望します。第一部のフィナーレには、作曲家・吉俣良氏が東日本大震災の被災地への想いを込めた楽曲をピアノで生演奏。15年の軌跡を振り返り、次なる支援のステージを共に描きます。

開催概要

【日時】 2026年4月5日（日） 14:00～17:30（受付開始13:00）

【会場】 横浜港 大さん橋国際客船ターミナル停泊 パシフィック・ワールド号船内

【主な内容】

第一部：「15年の軌跡」、吉俣良氏による記念演奏

第二部：「災害支援の新たなステージへ」

避難所体験コーナー、交流パーティー、メモリアル展示ほか

【詳細・お申込み】

特設サイト（ https://pbv.or.jp/anv15）よりご確認ください。

※本イベントは外国客船内での開催となるため、メディア関係者の皆さまも事前登録および乗船手続きが必須となります。取材をご希望の方は、特設サイトよりお申し込みいただいたうえ、下記のお問い合わせ先までメールにてご連絡くださいますようお願い申し上げます。（最終締切：3月19日）。

PBV15周年記念トークセッション

■トークセッション 第一部：15年の軌跡 ～東日本大震災から能登半島地震へ～

PBVの15年は、被災地の教訓を次の被災地へ繋いできた歩みです。東日本大震災当時、手探りで始まったボランティア・コーディネートや災害支援のノウハウは、15年の歳月を経て、行政や社協との有機的な連携へと進化しました。本セッションでは、東北と能登のステークホルダーが一堂に会し、「支援の現場で何が起き、どう乗り越えてきたか」という実体験に基づき、PBVが培った「つなぐ力」を紐解きます。

【特別ゲスト】

- 阿部 紀代子 氏（(株)八幡家 代表取締役・(株)街づくりまんぼう 取締役）- 神徳 宏紀 氏（社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会・総務管理課 珠洲ささえ愛センター 主事）- 坂口 茂 氏（輪島市長）

【記念演奏】

- 吉俣 良 氏（作曲・編曲家）■ トークセッション 第二部：災害支援の新たなステージへ ～現場・組織・人をつなぐPBVの役割～

気候変動により災害が頻発する現代において、支援のあり方も進化が求められています。第二部では、緊急支援から復興、そして多様な主体が連携する「支援の基盤づくり」へと広がったPBVの歩みを提示します。現場の声と、メディア・企業・学術それぞれの視点を交え、次の15年に向けて私たちが目指すべき「人こそが人を支援できる」社会の将来像を、参加者の皆さまと共に描きます。

【特別ゲスト】

お問い合わせ先

- 阪本 真由美 氏（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 教授）- 所澤 新一郎 氏（一般社団法人共同通信社 共同通信編集委員）- 原 裕樹 氏（公益財団法人味の素ファンデーション 事務局長）

【公益社団法人ピースボート災害支援センター（PBV）について】

「人こそが人を支援できる」を理念に、東日本大震災を機に設立。国内外の被災地支援に加え、防災教育やボランティア育成を行う。2024年の能登半島地震・奥能登豪雨災害では発災直後から現地入りし、輪島市や珠洲市等で長期的な支援を継続している。

- 公式ウェブサイト：https://pbv.or.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

公益社団法人ピースボート災害支援センター 担当：古賀、小林

電話：03₋3363-7967（平日10時～18時） / Email：members@pbv.or.jp