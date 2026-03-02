「東南アジアとともに、次の成長をつかむ」　日本企業の海外戦略支援・東南アジアM&Aを加速へ　Asia M&A Success Partners Pte Ltdと戦略的パートナーシップを締結

株式会社NEWOLD CAPITAL

M&A実行支援を中心に、経営幹部人材紹介やエキスパート活用ソリューションなどを通じて、企業の成長を総合的に支援する株式会社NEWOLD CAPITAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：栗原 弘行、以下「当社」または「NEWOLD」）は、Asia M&A Success Partners Pte Ltd（本社：シンガポール、代表取締役CEO：井上 諒一、以下「AMSP」）と戦略的パートナーシップを締結いたしました。本パートナーシップを通じて、日本企業による東南アジア企業へのM&Aの推進・強化を図ります。

本パートナーシップの概要

本パートナーシップの目的

当社は、日本企業の総合的な海外戦略の支援、そして東南アジア企業のM&Aを強化・推進するため、同地域において豊富な実績と専門性を有するAMSPと戦略的パートナーシップを締結しました。本パートナーシップを通じて、両社一丸となり、東南アジア企業と日本企業の案件創出からクロージングまでの支援力を高めてまいります。

本パートナーシップの内容

本パートナーシップでは、日本と東南アジア間のクロスボーダーM&A案件について、ソーシング、マッチング、案件実行支援などを両社が共同で推進し、双方向での案件共有および協業を行います。これにより、日本企業と東南アジア企業間のコミュニケーションの円滑化を図るとともに、案件創出時からPMIまでを見据えた一貫した支援を実現いたします。AMSPは海外展開における会社設立からの支援も可能であり、日本企業の海外戦略を総合的に支援することができます。また、当社は経営幹部人材紹介の事業も展開しており、東南アジア企業におけるマネジメント人材の支援を通じて、日本企業の東南アジア進出・拡大を総合的に支援してまいります。

背景と本パートナーシップ果たす役割

東南アジア市場の拡大

経済産業省の通商白書2025によれば、2024年の東南アジア各国の実質GDP成長率は、半導体需要の拡大などを背景とする輸出回復により、総じて2023年から加速しています。今後も有望な成長市場として注目されている市場です。

日系企業による現地企業の買収ニーズの高まり

停滞傾向にある日本経済を背景に、成長機会を海外に求める日本企業は着実に増加しています。なかでも東南アジアは、経済成長率の高さから日本企業にとっても期待される市場です。こうした影響を受け、日経企業による現地企業の買収ニーズは年々高まりつつあります。

本パートナーシップが果たす役割

このような背景のもと、M&Aを通じて日本企業と東南アジア企業の更なる成長を後押しするためには、現地に根差した案件発掘と、日本企業の買収ニーズを的確に結びつけるマッチング力、さらに実行支援までを一貫して提供できる体制の構築が急務となっています。

本パートナーシップは、東南アジアにおいて豊富なM&A案件経験を有し、各国に駐在する日本人マネジメントのもと、現地に密着した案件発掘力と、言語や文化の壁を越えた質の高いM&A支援を提供するAMSPと、当社が培ってきた豊富なM&A実績に裏付けられたマッチング力と実行支援力が融合します。

これにより、これまで海外M&Aに踏み出せなかった企業を含め、より多くの日本企業および東南アジア企業にM&Aを通じた成長機会を提供してまいります。

代表者メッセージ

左：Asia M&A Success Partners Pte Ltd 取締役CEO 井上 諒一 氏

この度、NEWOLDと戦略的パートナーシップを締結できましたことを、心より感謝申し上げます。

AMSPは「東南アジアへの情熱」を同じくするメンバーにより設立されました。これまで東南アジアにおけるM&Aに数多く関わってまいりましたが、AMSPにはM&A仲介業界で長年のキャリアを積んだメンバーは在籍していませんでした。

そのような中で、M&A仲介の業界で豊富な実績と高い専門性を持つNEWOLDとの協業を通じて、両社の強みを掛け合わせることで、より大きな価値を創出できると確信いたしました。両社の連携により、日本企業による東南アジアM&Aの可能性をさらに広げていけるものと確信しております。東南アジアM&Aへの志を同じくするパートナーとして、クロスボーダーM&Aにおける支援体制を一層強化してまいります。

株式会社NEWOLD CAPITAL 取締役CSO 大野 智明

この度、AMSPとの戦略的パートナーシップを締結できましたこと、大変嬉しく思います。

AMSPは、東南アジアにおいて豊富なM&A支援実績と高い専門性を有するパートナーです。経営陣は、国際弁護士、公認会計士、大手総合商社出身者、コンサルタントなど、多様なバックグランドを有しており、東南アジアにおける事業運営からクロスボーダーM&Aに至るまで豊富な経験を有しています。また、M&A実行後のPMIにおいても高い専門性を発揮されています。

東南アジアには、かつての日本のような熱量とダイナミズムがあり、産業は今まさに拡大と進化のフェーズにあります。この現実を踏まえ、私たちはM&Aを戦略の中核に据え、東南アジアと日本企業の架け橋として、新たな価値の創出を目指してまいります。

■AMSP会社概要

会社名：Asia M&A Success Partners Pte Ltd

代表者：取締役CEO 井上 諒一

取締役Co-CEO 金尾 成信

設 立：2025年（令和7年）5月7日

所在地：78 Shenton Way, #20-03, Singapore 079120

会社HP：https://asia-msp.com/

拠点一覧：

・海外６拠点（シンガポール、インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシア、中国）

・国内５拠点（東京、富山、福岡、金沢、札幌）

■NEWOLD会社概要

会社名：株式会社NEWOLD CAPITAL

代表者：代表取締役CEO 栗原 弘行

設 立：2022年（令和4年）6月10日

所在地：東京都渋谷区渋谷2-11-5

会社HP：https://newold.co.jp/

事業内容：

・NEWOLD M&A | M&A実行支援

・NEWOLD Agent | 経営幹部人材紹介

・NEWOLD Exparts | エキスパート活用ソリューション

・NEWOLD Asia | 東南アジアM&A・進出支援

