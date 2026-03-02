ジュニアゴルファー西山陽斗選手とのスポンサー契約を更新

株式会社ゴンドラ

株式会社ゴンドラ（東京都千代田区、代表取締役社長 古江恵治）は、2024年にゴルフの「日本ジュニアゴルフ選手権」で優勝したジュニアゴルファー西山陽斗選手とのスポンサー契約を2026年3月1日付にて更新したことをお知らせいたします。

当社は、西山陽斗選手の将来性と高い成長意欲、誠実な人間性に深く感銘を受けたことからスポンサー契約を締結し、活動を応援してまいりました。当社は、世界で活躍するプロゴルファーを目指す西山陽斗選手を今後も変わらず応援し、その挑戦を力強く支援してまいります。

西山陽斗選手のコメント

このたび、株式会社ゴンドラ様のスポンサードを継続していただけることになりましたことを、ご報告いたします。

四国学院大学香川西高校を卒業し、東北福祉大学へ進学いたします。

引き続きアマチュアゴルファーとしての活動をゴンドラ様にご支援いただけることに感謝申し上げます。

大学進学後も日々切磋琢磨し、結果を残していけるよう頑張ります。

そして、技術はもちろんのこと人間性にも磨きをかけ、世界を代表するプロゴルファーとなれるよう精進してまいります。応援のほどよろしくお願いいたします。

株式会社ゴンドラ 代表取締役社長 古江恵治のコメント

西山陽斗選手とは2024年秋と2025年秋に一緒にプレーをしました。高校生ですでにプロと遜色ない正確なショットと安定感のあるパッティングに脱帽し、以降、スポンサードしております。

日本ジュニアゴルフ選手権では見事優勝を果たされました。

名門・東北福祉大学へ進学されること、心よりお祝い申し上げます。

常に向上心を持ち続け、ストイックに練習・トレーニングを積み重ねる西山選手に大きな可能性を感じています。西山選手のご活躍を期待しています！

西山陽斗（にしやま はると）選手 プロフィール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48831/table/36_1_0cfba3ef48b647be514e0345f11c444e.jpg?v=202603021051 ]主な戦歴

6歳からゴルフを始める。

2016年に「PGM世界ジュニア選手権日本代表選抜大会東日本決勝大会」男子7・8歳の部で優勝。

同年7月に「IMGA世界ジュニア選手権」に十勝勢として初出場し32位タイの成績をおさめ、初のホールインワンを達成。

2019年に「北海道ジュニアゴルフ選手権」優勝などジュニアゴルファーとしての実績を積み、20

24年に「日本ジュニアゴルフ選手権」15歳から17歳の部で優勝。さらなる高みを目指して、世界で活躍するプロゴルファーを目標としている。

株式会社ゴンドラ 概要

株式会社ゴンドラは、カスタマーエンゲージメントの向上を目指し、統合型マーケティングを提供する会社です。戦略的な広告運用とデジタルマーケティングを通じて、顧客の課題に応じた施策を一貫して展開します。

伴走型支援でクライアントと密接に連携し、ブランド価値の最大化を図ります。豊富な業界知識とデータ分析に基づき、信頼できるパートナーとして顧客の成長に貢献します。

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48831/table/36_2_6c11a066870cd8159ba2b53ab0cb8362.jpg?v=202603021051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/48831/table/36_3_343d2a3c8631b428710f6fd643e659f7.jpg?v=202603021051 ]

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。