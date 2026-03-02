（一社）教育AI活用協会、「AIは思考を奪うのか、広げるのか」オンライン勉強会を3月8日開催

一般社団法人教育AI活用協会（一社）教育AI活用協会、オンライン勉強会「生成AIを活用したデータ利活用の方法」を開催

一般社団法人教育AI活用協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐藤雄太）は、2026年3月8日（日）20:00より、教育関係者向けオンライン勉強会「AIは思考を奪うのか、広げるのか」を開催いたします。

教育現場で広がる生成AI活用。その影響は、子どもの思考力にどのように及ぶのでしょうか。本勉強会では、生成AIが子どもの思考に与える影響について、「認知オフロード（思考の外部化）」の概念を手がかりに、実践と理論の両面から構造的に議論します。

本テーマは「教育AIサミット in THE CAMPUS」にて現場の先生を交えて実施されたトークセッションの内容を改めて整理し、さらに深掘りするものです。

初めての方にもわかりやすく、当日参加された方にもより深く理解していただける内容となっています。

■ ゲスト講師

安井 政樹 氏

札幌国際大学 准教授

文部科学省 学校DX戦略アドバイザー

■ プログラム（予定）

20:00-20:05｜オープニング

ご挨拶・趣旨説明・本日の流れのご案内

20:05-20:45｜ゲスト講演

【AIは思考を奪うのか、広げるのか】を深掘り

― 小学生の利用と思考の代替問題（認知オフロード）を起点に ―

20:45-21:00｜Q&Aセッション／ディスカッション

参加者の皆さまからのご質問・意見交換

※第一部終了後、10分休憩



21:10-22:00｜放課後職員室

教育現場でのAI活用に関する悩み相談や、プロジェクトの進捗共有、雑談など、放課後の職員室のように気軽に話せる時間です。一般社団法人教育AI活用協会の今後のプロジェクトに関する最新情報もご案内します。

■ こんな方におすすめ

■ セミナー概要

■ 共創メンバー募集中

- 教育現場におけるAI活用の在り方を構造的に考えたい方- 生成AIが子どもの思考に与える影響について関心のある方- 教育DXや情報教育の推進を担当している方- 他校・他地域の実践や視点を共有し、議論を深めたい方- 開催日：2026年3月8日（日）20:00～22:00- 開催形式：オンライン（Zoom）※本勉強会は、参加者同士の意見交換を大切にした内容です。可能な範囲で構いませんので、画面オンでのご参加にご協力いただけますと幸いです。- 参加費：・共創会員 無料 ※共創会員は随時募集しております。詳細はこちら(https://ai-ueo.org/kyoso_member/)・一般体験参加：1,500円（税込）お申込み :https://education-ai202602.peatix.com/

教育AI活用協会（AIUEO）では、「教育 × AI」に関心のある方を対象に、共に学び、挑戦し、成長していける共創メンバーを募集しています。



◎会員特典

- オンラインセミナー・勉強会への参加- 基調講演の録画視聴- 月次定例・情報交換会- イベントへの優先参加

◎会費

月額 1,000円（税込）

※創設期限定価格：継続して同額で利用いただけます。

通常料金：月額 3,000円（税込）

▼「共創メンバー」お申し込みはこちら

https://forms.gle/WvvDvCF5Q4QTkjvQ8

■ 一般社団法人教育AI活用協会

一般社団法人教育AI活用協会は、教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体です。衆議院第一議員会館にて「教育AIサミット」を、2024年・2025年と2年連続で開催し、関係省庁や教育関係者、企業、自治体が一堂に会し、生成AIの活用事例を共有しました。さらに、東京大学での教育AIハッカソン、コクヨThe CAMPUSでの実例紹介、幕張メッセでの「教育AIサミット in Interop Tokyo」など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進。教育の未来を切り拓くための実践的な取り組みを全国規模で展開しています。

HP：https://ai-ueo.org/

＊本ニュースリリースに記載された内容は、発表日現在の情報に基づいています。今後、予告なしに変更される場合がございます。

■ お問い合わせ

MAIL：info@ai-ueo.org