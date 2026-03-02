Z世代のクリエイティブカンパニー Fiomが「JID 2026 by ASCII STARTUP（旧JAPAN INNOVATION DAY）」に出展。

Fiom合同会社

Z世代に特化したクリエイティブカンパニーFiom合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：竹下洋平）は、2026年3月3日(火)に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される先端テクノロジー関連事業者の展示交流、カンファレンスイベント「JID 2026 by ASCII STARTUP（旧JAPAN INNOVATION DAY）」にブース出展いたします。

出所：JID 2026 by ASCII STARTUP

FiomはZ世代トップクリエイターで構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニーです。

Z世代クリエイターの創造性を基点としたZ世代目線のアプローチを実施。

クリエイティブ制作からリサーチ、プランニング、プロモーション、ブランディングまで一気通貫で対応しています。

弊社出展ブースでは、Z世代当事者であるメンバーが、実際のプロジェクト事例をもとに、Z世代に“本当に届く”マーケティング戦略をご紹介します。

企業の“わかったつもり”のZ世代施策をアップデートする、リアルで実践的なアプローチを、ぜひ体感ください。

Fiom展示ブース紹介記事 :https://ascii.jp/elem/000/004/371/4371561

全員がZ世代当事者。私たちの本音もお伝えします。

出展ブースに立つのは、全員Z世代の“当事者”たち。



Z世代をターゲットにした広告やマーケティング施策があふれる今、Fiom合同会社は、Z世代だからこそ分かる本音を武器に、「Z世代に確実に届く」企画立案、クリエイティブ制作、プロモーションまでワンストップで展開しています。

JID2026の出展ブースでは、表面的な「Z世代向けの施策」ではなく、Z世代当事者たちが創る、実践的なZ世代向けのマーケティング施策についてご紹介いたします。

「Z世代の心に届く新しい広告・マーケティング戦略」をテーマに、具体的な事例紹介や個別相談を実施いたします。

そのほかにもZ世代領域を横断した幅広い実績や最新のZ世代の調査研究データをお届けいたします。

Z世代当事者のクリエイターたちが、広告戦略や施策のリアルな視点とヒントを直接お伝えします。

Z世代との“ズレ”を埋める、リアルな声と実例をご紹介

Fiom合同会社は、Z世代当事者である私たち自身が、Z世代のインサイトを深く掘り下げ、若者ならではの感性と発想を生かしたクリエイティブの可能性を広げています。

〈こんな方におすすめ〉- Z世代向けのマーケティング施策がうまくいかない- 実際にZ世代の声を聞き、理解を深めたい- Z世代に“刺さる”実践的な広告・ブランド戦略を知りたい

Z世代に関する課題や疑問をお持ちの方は、Z世代当事者がそれぞれの悩みにお応えいたします。

ぜひご来場の方は弊社ブース「18」へお立ち寄りください。

【来場申込み(無料・事前予約)】

来場にはお一人様ずつ事前登録が必要です。こちらのリンクよりご来場登録ください。

申し込む :https://jid2026.peatix.com

JID 2026 by ASCII STARTUP（旧JAPAN INNOVATION DAY） 出展概要

イベント名：JID 2026 by ASCII STARTUP（旧JAPAN INNOVATION DAY）

開催日：2026年3月3日（火）10:00～18:00

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館（2F・3F）

公式サイト：https://jid-ascii.com

出展ブース番号：18

Fiom合同会社について

Z世代に特化したZ世代のクリエイティブカンパニー

メンバー全員がZ世代で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニー。

Z世代の創造性を基点としたZ世代目線のアプローチを実施。

Z世代向け広告コミュニケーション領域の上流設計から制作・運用まで実行支援する。

時代の最先端をゆくZ世代の感性を活かしたクリエイティブカンパニー。

社名：Fiom合同会社

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

設立：2021年10月15日

代表：竹下洋平

HP：https://fiom-llc.studio.site

本件に関するお問い合わせ

メール info@fiomllc.com

お問い合わせフォーム https://fiom-llc.studio.site/contact