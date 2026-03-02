【採用拡大】ＢｅｅＸ、2026年度中途採用強化プログラムを開始
株式会社ＢｅｅＸ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：広木 太、以下BeeX）は、エンタープライズ企業におけるクラウド活用および基幹システム高度化ニーズの拡大を受け、本日より「2026年度 中途採用強化プログラム」を開始いたします。
2026年、エンタープライズITはAI実装や基幹業務の高度化・データ活用を核とするDXの推進という新たな局面に入っています。こうした変革を支える基盤として、基幹システムを標準機能に準拠させる「クリーンコア（Clean Core）」の維持・推進も不可欠な要素となっており、高度な専門性を持つエンジニア・コンサルタントの需要が急速に高まっています。
BeeXはこうした事業環境の変化を受け、即戦力かつ成長意欲の高いIT人材の採用を加速します。これらの変革をリードするプロフェッショナルを迎え入れるにあたり、入社時および入社前の研鑽に報いるプログラム制度を強化しました。
■「2026年度 中途採用強化プログラム」の概要
本プログラムは、入社時の支援強化と資格保有者への評価拡充の2本柱で構成されています。
1. キャリアアップ支援金（入社支度金）の支給
対象期間中に弊社HP（https://hrmos.co/pages/beex）から応募・入社された方へ、新たなキャリアへの挑戦を支援するための支援金を支給します。
対象職種：エンジニア職・営業職 等
支給額：最大50万円
※金額は職種・ジョブグレードにより決定
※新卒採用は対象外
2. 入社前保有資格への報奨金支給
BeeXは2019年より「資格取得援助制度」を運用していましたが、2022年より入社前保有資格も報奨金対象へ拡大。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000054581.html)本プログラムにおいても継続適用します。入社前から自ら学び、専門性を高めてきた努力を尊重する、当社の一貫した考えに基づく取り組みです。
対象資格：
・AWS（Professional / Specialty）
・Microsoft Azure（Expert / Specialty）
・Google Cloud（Professional）
・SAP（Professional / Specialist / Associate）
・Project Management Professional (PMP)
支給額：合計50万円を上限として申請可能
■支給条件
対象資格：変更無し
対象者：当社入社前に対象資格を取得した全社員。（入社前取得者）
※入社時に有効なバージョン、有効期限内であることが条件
報奨金額：変更無し
※入社後1回のみ申請が可能、合計金額に上限設定有り、受験料は対象外
■募集職種
・SAPコンサルタント（アプリケーション、BASIS）
・クラウドアーキテクト（AWS / Azure / Google Cloud）
・データ分析基盤開発
・クラウドネイティブエンジニア
・マネージドサービス・サービスマネージャー
・プリセールスエンジニア
・営業職（アカウント・パートナー対応/MSPソリューション）
■代表取締役社長 広木 太のコメント
「AI時代の基幹システム変革には、技術力と構想力の両立が不可欠です。BeeXは、挑戦を続けるプロフェッショナルを本気で支援します」。
■BeeXについて
BeeXは、SAPなど基幹システムを中心としたエンタープライズシステムのクラウドインテグレーションや、クラウド関連の運用・保守・管理事業およびソフトウェア開発を展開しています。AWSパートナーネットワーク（APN）の最上位認定である「AWSプレミアティアサービスパートナー」およびSAPゴールドパートナーとして、クラウドとSAPに精通したコンサルタントがお客様の基幹システムのクラウド移行とDX推進を支援します。
会社名：株式会社ＢｅｅＸ（東京証券取引所 グロース市場：証券コード ４２７０）
所在地：東京都中央区銀座７－１４－１３ 日土地銀座ビル１０Ｆ
設立：２０１６年３月
代表者：代表取締役社長 広木 太
U R L： https://www.beex-inc.com/
事業内容：クラウド関連の運用・保守・管理事業およびソフトウェア開発
