ホリイフードサービス、株主優待を拡充　1年以上継続保有株主に「ボーナス優待」を新設（2026年11月末基準日より適用）

ホリイフードサービス株式会社

ホリイフードサービス（3077）は、株主の皆さまへの感謝と中長期保有の促進を目的に、株主優待制度を変更（拡充）します。

本変更は、株主の皆さまのご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力を高め、中長期的に保有いただくことを目的としております。

2026年11月末の株主名簿に記載された株主への優待から、従来の優待に加えて、「1年以上継続保有」の株主にボーナス優待を上乗せします。

■変更のポイント（ここだけで理解できる要点）

１．1年以上継続保有で“上乗せ”（ボーナス優待新設）

※初回（2026年11月末基準）は経過措置により、2026年5月末→11月末の2回連続の保有で対象となります（通常は連続3回以上）。

２．対象はこれまで通り、500株以上保有の株主（毎年11月末基準）

※補足：従来「ジャパネット優待」と記載していた優待名称は、「ジャパネットギフトカード」へ名称統一しました。

■対象になるのは？

基準日：毎年11月末

保有株数：500株（5単元）以上

※優待は、「ジャパネットギフトカード（電子クーポン）」または「ホリイフード食事券」のいずれかです。

■優待内容（変更後）

優待内容は、保有期間により 「1年未満」 と 「1年以上（ボーナス優待込み）」 に分かれます。

【現行の優待内容】

【変更後の優待内容】

■「1年以上継続保有」って、どう判定される？

ポイントは、「株主番号が同じ」であること。

・原則：11月末の株主名簿に、同一株主番号で、各区分以上の株数を保有している状態が連続していること

2026年11月末基準日は経過措置があり、2026年5月末及び11月末の2回連続で条件を満たせば「1年以上」扱いになります。

■適用開始時期

本変更（拡充）は、2026年11月末日の基準日より実施します。

※本記事は情報提供を目的としたもので、特定の投資行動を推奨するものではありません。

■会社概要

ホリイフードサービス株式会社

所在地：〒310-0803 茨城県水戸市城南3丁目10-17 カーニープレイス水戸4F

代表者：代表取締役社長 藤田 明久

URL：https://www.horiifood.co.jp/

株式会社ジャパネットたかた

所在地：長崎県佐世保市日宇町

代表者：代表取締役社長 高田 旭人

URL：https://corporate.japanet.co.jp/