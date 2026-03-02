小麦麺の「らーめん缶」が「第1回災害食アワード」にて優秀賞を受賞！

株式会社丸山製麺

昭和33年創業の業務用麺類製造業を行う株式会社丸山製麺（本社：東京都大田区、代表取締役：丸山和浩、https://maru-men.co.jp/ ）は、日本食糧新聞社が主催する「第1回災害食アワード」において、業界で初めて小麦麺を採用したラーメンの缶詰『らーめん缶「醤油らーめん」』が主食部門で優秀賞を、『らーめん缶「ピリ辛味噌らーめん」』がアイデア商品部門で入賞しましたことをお知らせいたします。



本アワードは、すべての人に、おいしく、そして安心して届く「災害食」の開発・普及への貢献を目指し、味や災害時における利便性など多角的な視点で評価する表彰制度です。

数ある製品の中で優秀賞を受賞したことは、弊社の技術力と品質への取り組みが高く評価された結果であると考えております。



今回受賞したらーめん缶を国内外に広めるとともに、“おいしく・安心して・届く”災害食・災害食関連品の開発・普及に貢献してまいります。





コンクールの詳細については、下記リンクをご参照ください。

第1回 災害食アワード2026 - 災害食アワード|災害食アワード

https://saigaisyoku.com/(https://saigaisyoku.com/)

受賞製品「らーめん缶」の特長：災害時でも「本格的な味」を

「らーめん缶」は、従来の保存食にはない「おいしさ」と「利便性」を両立しています。

１.製麺所の作る本格小麦麺を使用

独自の製法で開発した、スープに浸っていても伸びにくい麺を採用。今までのらーめん缶はこんにゃく麺が主流でしたが、この度開発したらーめん缶は業界初の小麦麺を使用したものとなっており、いつでもどこでも、本格的なラーメンをお楽しみいただけます。

２.常温保存で3年保存可能・即食可能

らーめん缶は常温で3年間保存可能。常温のまま実食可能ですので、小腹が減った時に気軽につまむおやつや、いざというときの備蓄食としてもご活用いただけます。

（湯煎していただけますと、より美味しくお楽しみいただけます。）

３.自販機での展開が可能

らーめん缶は飲料自販機に納入可能な缶サイズ。全国にあるおなじみの飲料自販機にて展開しています。

受賞商品概要

主食部門:優秀賞受賞

商品名：らーめん缶「醤油らーめん」

価格：オープン価格

内容物：麺、醤油スープ、具材（ネギ・メンマ・チャーシュー）

調理方法：調理不要、湯煎可能

らーめん缶「醤油らーめん」商品画像内容物画像内容物イメージ画像



アイデア商品部門:入賞

商品名：らーめん缶「ピリ辛味噌らーめん」

価格：オープン価格

内容物：麺、ピリ辛味噌スープ、具材（コーン・メンマ・ネギ）

調理方法：調理不要、湯煎・冷蔵可能

特徴：味噌のコクとスパイシーな味わいがクセになるピリ辛味噌味です。動物性原料不使用でヴィーガンの方も美味しくお召し上がりいただけます。冷やしても脂が浮かばないため、冷やしラーメンもオススメです。

缶詰業界参入の経緯

らーめん缶「ピリ辛味噌らーめん」商品画像内容物画像内容物盛り付け写真

丸山製麺では、冷凍ラーメン自販機「ヌードルツアーズ」を始めとした冷凍ラーメン商品で、コロナ禍以降加速している無人・省人化ニーズに対応し続けてきました。

取り組みを進めていく中で、冷凍食品と比べてより省スペース・低額で導入でき、長期保存可能な常温商品のニーズが拡大していく傾向にあると考え、この度、らーめん缶を株式会社三星と共同開発し、缶詰業界に参入することといたしました。

らーめん缶・コラボパートナー募集中

らーめん缶はラベルのデザインを変更するだけでコラボ缶が作れる仕様になっております。

常温保存可能で長賞味期限、ユニークなプロダクトなため、ポップアップショップ等の販売商品にも適しております。

自動販売機での販売も可能なため、自販機のみの小規模なコラボ展開も対応可能です。

アニメ・ゲーム・Youtuber・俳優・タレントなど、広いジャンルの新規グッズ・プロモーションとしてラーメン缶を活用してみませんか？

コラボをご検討される際はお気軽にお問い合わせください。

【ラーメン缶・お問い合わせ先】

https://noodle-tours.com/contact

もしくは

noodle_tours@maru-men.co.jp

丸山製麺とは

1958年創業の製麺所で、厳選された原料使用と衛生管理の徹底にこだわりながら、食品関連事業者向けにオーダーメイドで麺を製造しています。そば製造ではトップ領域で、中華麺だけを作る製麺所が多い中、中華麺・蒸し麺・そば・うどんなどの多品種の製造を行えることが特徴です。

また、老舗企業でありながら、IT・冷凍を活用した販路拡大戦略にも注力し、新しい試みに挑戦する企業です。今後も時代やニーズに即した食・サービスの提供や「食×IT」をテーマにした新規事業開発などを仕掛け、後継者不足などに悩む製麺業界を盛り上げるリーディングカンパニーとなることを目指します。

会社概要

社名 ： 株式会社丸山製麺

URL ： https://maru-men.co.jp/

所在地 ： 本社 東京都大田区上池台5-20-13

代表者 ： 代表取締役 丸山 和浩（まるやま・かずひろ）

設立 ： 1987年5月(創業1958年11月)

従業員数： 50人（2025年6月末 グループ含む）

事業内容 ： 業務用麺類製造 および 麺類に関する食材等の販売

新規事業「ヌードルツアーズ」の運営