【3月開催情報】マンション修繕のプロから直接話が聞ける　スマート修繕無料Webセミナー

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する株式会社スマート修繕（本社：東京都港区）は、マンション区分所有者様を対象にした無料のWebセミナーを開催します。

昨今の報道や工事費高騰を受け、「工事費の適正化を図りたい」「どうやって信頼できる会社を探せばよいのか？」とお悩みの管理組合様からのお問い合わせが増えています。

3月は昨年実施後、再開催のご要望が多かった

・2回目の大規模修繕やエレベーター、インターホン、機械式駐車場など設備工事も重なる

築30年以上のマンションの工事の優先順位

・マンション機械式駐車場

の2つのテーマについて、オンライン形式（Google Meetを使用）でお話しします。

修繕工事でお悩みの方はぜひお気軽にお申込みください。

個別相談会も同時開催！

一級建築士、マンション管理士をはじめ、コンサルタントに個別にご相談いただけます。

※「修繕工事のコンサルティング、お見積もり」に関連する相談会となります（マンション管理等の質問会等は対応しておりません）。

※個別相談会は別日での実施、コンサルタントより日程調整のご連絡を差し上げます。

◆3月Webセミナー概要

１.修繕が重なる築30年以上のマンション必見！工事の優先順位の見極め方＋個別相談会

- 日 程 ：2026年3月10日（火）20:00‐21:00- 内 容 ：会社概要築30年前後で想定される修繕工事優先順位を見極めるための5つのポイントスマート修繕の特長、支援事例質疑回答- 講 師 ：中原 勇平（株式会社スマート修繕 シニアコンサルタント)杉本 佳代子（株式会社スマート修繕 シニアコンサルタント)

２.エレベーターリニューアル 工事内容／コスト削減の徹底解説+個別相談会

- 日 程 ：2026年3月24日（火）20:00‐21:00- 内 容 ：会社概要リニューアル工事のタイミングリニューアル工事の種類工事の費用、相場スマート修繕の特長質疑回答- 講 師 ：黒柳 真介（株式会社スマート修繕 執行役員）坂本高信（株式会社スマート修繕 シニアコンサルタント／エレベーターエキスパート）

＜共通＞

参加費 ：無料

対象者 ：マンション区分所有者の方

形 式 ：オンライン方式（Google Meet）

お申込み：https://smart-shuzen.jp/company/news/5whaayb7cfx（当社公式サイト）

もしくは下部QRコード

主 催 ：株式会社スマート修繕

◆その他・ご注意事項

◆「スマート修繕」の概要

- ご視聴にはGoogle Meet モバイルアプリ、Gmail モバイルアプリ、サポート対象のウェブブラウザのいずれかが必要です。- 質疑回答について、限られた時間内で最大限お答えできるよう、お申し込み時に事前にいただいた質問のみ回答させていただきます。- 同業者の方のご参加はご遠慮いただいております。- セミナープログラム、講師はやむを得ない事情で変更する可能性がございます。

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替（ベータ版）」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

◆会社概要

