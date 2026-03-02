マンション修繕工事の支援サービス「スマート修繕」、神奈川県横浜市に新オフィスを開設

株式会社スマート修繕

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する当社は、「劣化診断から見積の取得、比較選定、契約、工事支援、独自の工事完成保証までを行う一貫したコンサルティング」と「独自の見積データベースを活用したデータドリブンなサポート（例：既存見積の妥当性チェック）」 を強みとしたサービスを全国展開しております。

近年の神奈川エリアからのお問合せ増加、横浜市との官民連携取り組みの開始に伴い、この度、神奈川県横浜市にオフィスを開設いたしました。今後は当エリアにより密着したサービス展開をして参ります。

◆神奈川オフィス概要

最寄りは横浜市のターミナル駅のひとつ、「新横浜駅」となります。東海道・山陽新幹線では、都心部への玄関口となり、また横浜駅まで10分程度という距離になります。

神奈川のみなさまのマンションの修繕工事へのご要望にお応えします。

▼オフィス所在地

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエア14F

JR 東海道新幹線、横浜線 「新横浜駅」 徒歩1分

横浜市営地下鉄ブルーライン 「新横浜駅」 徒歩2分

◆横浜市との官民連携取り組みについて

自治体初！横浜市「マンション管理組合向け民間連携」にスマート修繕が採択。大型建物の修繕支援を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000097827.html

◆「スマート修繕」の概要

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替（ベータ版）」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

事業拡大に伴い、採用強化中

株式会社スマート修繕では事業拡大および新規事業開始に向け、採用を強化しています。

多くのイノベーションの余地が残されている修繕市場において、「修繕工事のあたりまえを変えていく」という想いを共有できる方と、これからのチャレンジを共に成長させる仲間を探しています。

コンサルタント、マーケティングなど、幅広く仲間を募集しています。詳細は採用ページをご覧ください。

<スマート修繕の求人一覧>

https://smart-shuzen.jp/company/recruitment

◆会社概要

