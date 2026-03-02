10X、エンジニアリング管掌執行役員に坂本和大が就任

株式会社10X

株式会社10X（本社：東京都中央区、代表取締役：矢本真丈、以下10X）は、経営体制の強化を図るため、エンジニアリング管掌の執行役員として坂本和大が就任することをお知らせします。

10Xは「小売業の未来を拓く」をミッションに、スーパーマーケットやドラッグストアといった小売・流通事業者向けに、小売現場のDX全般を支えるプラットフォーム「Stailer（ステイラー）」を提供しており、ライフ、スギ薬局などのスーパーマーケット・ドラッグストア等で導入され、オンライン事業の成長を支えています。

今回、執行役員エンジニアリング管掌に就任する坂本は、2020年3月の入社以来、Stailerの立ち上げ期から開発に関わり、2024年からは開発組織全体のマネジメントを担当してきました。2025年初からはCTO石川からバトンを受け継ぎ、全社員数の過半数を占めるプロダクト本部の中核を担うエンジニアリング組織全体のマネジメントを推進し、高い成果を上げています（CTO石川はその分、中長期視点での技術的重要課題の取り組みに注力しています）。今後も当社において最重要となる「プロダクト開発力・エンジニアリング力の強化」を担い、10Xの長期的な成長を実現する役割として執行役員に選任しました。

■経営体制

・Founder, 代表取締役CEO 矢本真丈

・Co-Founder, 執行役員 テクノロジー管掌, CTO 石川洋資

・取締役 ファイナンス管掌, CFO 山田聡

・執行役員 ビジネス・グロース管掌 橋原正明

・執行役員 プロダクト管掌 江波拓郎

・執行役員 エンジニアリング管掌 坂本和大



経営陣・メンバーの詳しいプロフィールは、下記をご覧ください。

https://10x.co.jp/team/(https://10x.co.jp/team/)



■新執行役員 坂本和大 コメント

新執行役員 坂本和大

10Xに参画してから6年が経過し、当時生まれたてだった『Stailer』はネットスーパー市場の拡大とともに多様な機能を備えたプラットフォームへと成長を遂げました。しかし、小売というドメインは複雑で難易度が高く、解くべき技術的課題は依然として山積みです。

また、Stailerが対象とする事業機会は現在ではEC化のみならず実店舗の生産性改善を目指す新規事業など、より広範な領域へと広がっています。こうした機会を確実に事業成長へと繋げるためには、事業が求める構造の変化に合わせ、開発組織とソフトウェアの双方を柔軟に進化させ続けていくことが不可欠です。

『小売業の未来を拓く』というミッションを達成するため、複雑な課題に対して技術を正しく適用し、着実に成果を創出できる組織づくりに尽力いたします。

■プロフィール

KLabにてソーシャルゲームの開発と組織マネジメントを経験後、2013年に独立。個人開発アプリで累計100万DLを達成。

その後、Sansanにて名刺アプリ「Eight」のクライアント開発、EM、PdMを歴任。2020年3月より10Xへ参画し「Stailer」の立ち上げに従事。2024年からは開発組織全体のマネジメントを担当。

就任にあわせて、10X BlogにてCTO兼Founderの石川との対談記事を公開しました。ぜひ、ご覧ください。

https://10x.co.jp/blog/10xblog/kazu-ishikawa-interview/

【10X概要】

会社名：株式会社10X（テンエックス）

本社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目4-6 東日本橋一丁目ビル 5F

設立： 2017年6月26日

代表取締役社長：矢本 真丈

https://10x.co.jp/