就活生の「企業選びのギャップ」を解消。talentbook、新卒採用向け特集企画「実話（実は？）当社のリアル」を公開

ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」及び、法人向け採用CXソリューションを提供するtalentbook株式会社（本社:東京都渋谷区、共同代表取締役:大堀航/大堀海、以下「当社」）は、2026年3月2日（月）、新卒採用向け特集企画「実話（実は？）当社のリアル」を公開いたしました。

特集ページ：https://www.talent-book.jp/feature/119(https://www.talent-book.jp/feature/119)

本企画は、就職活動において学生が抱く「企業イメージ」と「企業の実態」とのギャップを解消することを目的とした特集ページです。大手企業8社の採用担当者が、学生からよく聞かれる質問への本音、意外と知られていない制度や職種、入社前後のギャップなどを語ります。

■就活生が抱く「企業への思い込み」を解消したい

就職活動において、学生は企業説明会や採用サイト、口コミサイトなどから企業情報を収集しますが、それだけでは企業の「本当の姿」が見えづらいという課題があります。

実際に、多くの学生が「配属ガチャが怖い」「大企業=年功序列」「AIに仕事を奪われるのでは」といった思い込みや不安を抱えています。しかし、こうした思い込みの多くは、企業の実態とは異なります。

talentbookでは、これまで企業の「ありのままの姿」を伝えるストーリー（社員インタビュー記事）を1万本以上公開してきました。今回の特集企画では、採用担当者が直接、学生の疑問や不安に答える形で、企業の「リアル」を伝えます。

■ 8社の採用担当者が語る「企業のリアル」

本企画では、業界・規模・社風の異なる8社の採用担当者にインタビューを実施。各社の記事は、以下の構成で展開されます。

【記事の構成】- よくある質問Q&A：学生からよく聞かれる質問への本音の回答- 実は○○の真実：意外と知られていない制度、職種、働き方- 求める人物像：企業が本当に求める人材とは- 編集部コメント：取材を通じて感じた企業の魅力- 就活生へのメッセージ：採用担当者から学生への応援メッセージ【特集企画の特徴】1. 学生の「思い込み」を直接解消

「配属ガチャ」「年功序列」「グローバル=海外駐在」など、学生が抱きがちな思い込みに対して、採用担当者が事実ベースで回答。企業選びの新しい視点を提供します。

2. 意外と知られていない制度・職種を紹介

説明会では語りきれない、企業の「隠れた魅力」を掘り起こし、意外な職種や制度など、学生にまだ知られていない情報を提供します。

3. 企業の「本音」が分かる

「こういう学生に来てほしい」「逆に、こういうイメージで入社すると後悔するかも」――採用担当者の本音を通じて、企業とのマッチング精度を高めます。

4. 多様な業界・企業規模をカバー

自動車、航空、物流、IT、建設、ブライダル、医療機器と、業界も企業規模も多様な8社を掲載。幅広い学生のニーズに対応します。

■執行役員 兼 HRサービス事業本部 本部長 石橋 知男のコメント

【公開概要】- 公開日：2026年3月2日（月）- 公開場所：talentbook特集ページ- 対象：2027年卒業予定の学生を中心とした就職活動中の学生特集ページを見る :https://www.talent-book.jp/feature/119

就職活動において、学生は企業の「本当の姿」を知ることが難しいという課題があります。説明会や採用サイトでは伝えきれない、企業のリアルな文化、働き方、キャリア支援制度を採用担当者の言葉で伝えることで、学生と企業のミスマッチを減らし、より良い発見や出会いを創出したいと考えています。

今回の特集企画では、「グローバル=海外駐在」「配属ガチャ」「年功序列」といった学生の思い込みを解消し、企業選びの新しい視点を提供します。ぜひ多くの学生に読んでいただき、自分に合った企業を見つけるきっかけにしていただければと思います。

■ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」について

「talentbook」は、年間300万人のZ世代が訪問、1万のロールモデルを掲載する国内最大級のロールモデル就職・転職サイトを運営。法人向けにはwith AIで候補者体験を高める採用CXソリューションを提供しています。累計支援企業1,200社、日経225銘柄企業の20%が利用。

https://product.talent-book.jp/

■talentbook株式会社について

ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」を運営。これまで累計1,200社以上の大企業・成長企業の情報発信や採用ブランディングの支援をしてきました。国内ベンチャーキャピタル等より累計約20億円の資金調達を完了。

資本金・資本剰余金：5億4,672万円

設立日：2014年12月12日（11月決算）

事業：talentbookの企画・開発・運営、採用ブランディング支援

代表者：大堀 航・大堀 海

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目6-6 COERU渋谷イースト 3F

会社HP：https://talentbook.co.jp