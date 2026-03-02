ログミーFinance、日本最大級の金融情報サイトYahoo!ファイナンスと共同で個人投資家向けIRセミナーを提供開始

ログミー株式会社

ログミー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦由加里、以下「ログミー」）が運営する投資家向けIRメディア「ログミーFinance」は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：出澤剛）が提供するYahoo!ファイナンスと共同で、個人投資家向けIRセミナーの新サービス提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、ログミーFinanceが強みとする「投資意欲の高い現役世代の個人投資家」への集客に加え、日本最大級の金融情報サイトであるYahoo!ファイナンスのトラフィックを活用することで、より広範かつ質の高い投資家層へのリーチを実現します。

背景：個人投資家との“接点の最大化”が求められる時代に

近年、資産形成への関心の高まりとともに、個人投資家の情報収集行動は多様化しています。企業のIR活動においても、決算説明会資料の公開にとどまらず、投資家が理解しやすい形で成長ストーリーを届け、継続的な接点と対話を築くことが重要になっています。

ログミーFinanceはこれまで、投資家に向けたIRセミナーの企画・運営から、セミナー内容の書き起こし記事化、アーカイブ配信までを一気通貫で提供してまいりました。

今回、Yahoo!ファイナンスとの連携により、投資家への到達力と成果の可視化をさらに強化し、より多くの上場企業のIR活動を支援してまいります。

サービス概要：強力な集客導線 × IR活動の情報資産化

本サービスでは、Yahoo!ファイナンス（PC版）のTOPページおよび個別銘柄ページにバナーを掲載し、IRセミナーへの集客を強化します。 （※スマホ版の掲載はなく、バナー掲載位置は変動します）

さらに、セミナーはZoomおよびYouTube Liveを活用し、投資家が場所を選ばず参加できる安定したライブ配信環境を提供します。

また、リアルタイムの質疑応答を通じて、双方向のコミュニケーションを実現します。

セミナー実施後は、動画アーカイブに加え、全文書き起こし記事を制作し、IR情報を検索可能な資産として蓄積。投資家との継続的な接点を生み出します。

特徴1：圧倒的な成果を保証

本サービスでは、IRセミナーの実施に加え、Yahoo!ファイナンス掲載のオリジナル記事において10,000PV保証を提供します。

また、動画アーカイブにおいても5,000回再生保証を設定することで、単発で終わらないIR施策として、投資家への認知拡大効果を定量的に保証します。

特徴2：投資意欲の高い現役世代～富裕層まで、広域にリーチ

ログミーFinanceは、30～50代を中心とした「企業分析に熱心な個人投資家」を中心に支持されており、投資家の中長期保有志向に寄り添ったIR発信を強みとしています。

一方、Yahoo!ファイナンスは40代以降の富裕層・ビジネスリーダー層にも強く、金融資産が豊富なユーザーが多い点も特徴です。

両メディアの強みを掛け合わせることで、投資家層の裾野を広げながら、質の高いIRコミュニケーションを実現します。

特徴3：詳細なレポーティング・継続的な伴走型支援

実施後は、PV数・動画視聴数などの成果指標に加え、性別・年齢・地域・投資歴・運用額などの属性情報、視聴者アンケートによるフィードバックをレポートとして提供します。

また、次回に向けた改善提案を実施し、単発ではなく継続的なIR施策として企業価値向上を支援します。

ログミーFinanceについて

ログミーFinanceは、「すべての人にIRを開放する」をミッションに掲げ、企業と投資家を繋ぐIRテックイノベーターとして事業を展開しています。

決算説明会などIRイベントの内容を全文書き起こして公開し、IRとメディアの発信力を組み合わせることで、IR活動の量と質を高めるサポートをしてきました。IR活動における新たなアプローチ手法として利用企業が急増しており、掲載実績は1,700社を超えるファイナンスメディアになっております。

企業と投資家をつなぐIRメディア「ログミーFinance」：https://finance.logmi.jp/

会社概要

社名：ログミー株式会社

所在地：〒150-6232 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ32階

代表取締役：三浦 由加里

事業内容：デジタルメディア事業／イベント・セミナーの企画・実施など

企業URL：https://logmi.co.jp