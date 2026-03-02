Natee、再現性のある事業・組織の強化を加速。元ソニックムーブ取締役・豊田泰三が参画し、経営体制を拡充

株式会社Natee

株式会社Natee（代表取締役CEO：大江祐介、以下「Natee」）は、事業・組織の拡大に伴う経営体制強化を目的として、豊田泰三が参画したことをお知らせいたします。豊田は、クラウドワークスで事業本部長を歴任し、株式会社ソニックムーブで取締役を務めてきました。

Nateeはこれまで、SNSマーケティング領域における高い実行力と現場の推進力を強みに成長を続けてきました。そして、事業規模の拡大と組織の進化に伴い、属人的ではない再現性のある成長モデルの構築強化が必要なフェーズに突入しております。

豊田はこれまで、事業立ち上げや組織拡大において、戦略設計から組織体制構築、KPIマネジメントまでを一気通貫で推進してきました。個人の力量に依存しない仕組みづくりを通じて、持続的な成長基盤を構築した実績を有しています。

豊田の参画により、Nateeは事業・組織の強化を加速させ、持続的かつ再現性の高い成長を実現する経営体制へと進化してまいります。

豊田の役割について

豊田は、学生起業を皮切りに、小売、広告営業、IT×人材領域など複数業界において、事業立ち上げから拡大フェーズまでを経験。事業責任者としての現場推進や、人材育成・組織構築にも携わってきました。

また、M&AおよびPMIにおいては、複数企業の経営統合やマネジメントを担い、不確実性の高い環境下でも成果を再現してきた実績を有しています。業界やフェーズを問わず、戦略設計から実行体制の構築、組織の構造化までを一気通貫で推進し、再現性のある成長モデルを確立してきました。

Nateeにおいて豊田が担うのは、事業・組織の「設計図」を描き、成長を構造から加速させる役割です。具体的には、以下の3点を軸に推進してまいります。

１. 意思決定の型化による、経営スピードの向上

KPI設計やモニタリング体制の整備を通じて、経営の透明性と判断基準を明確化。属人的な判断に依存しない意思決定プロセスを確立することで、事業成長に必要なスピードと再現性を両立させます。

２. 事業・組織の構造化による、再現性ある成長モデルの確立

事業・営業モデル・オペレーションを整理・再定義し、「勝ちパターン」を言語化。誰が担っても一定の成果が出る仕組みへと進化させることで、個人の力量に依存しない持続的な成長基盤を構築します。

３. 育成基盤の強化による、自律的に伸びる組織への進化

幹部・マネージャー層の採用および育成を強化し、事業拡大を支える人材基盤を整備。構造化された事業・評価・育成の仕組みを通じて、個人が自然と成長できる組織づくりを推進します。

豊田泰三 略歴

1991年 香川県生まれ。

2012年 学生起業。ブライダルジュエリー＆ダイヤモンド専門店を経営。

2017年 株式会社リクルート入社。通期MVPなどを複数受賞し、営業・マネジメントを経験。

2022年 株式会社M&Aクラウド入社。プラットフォーム事業バイサイドGマネージャーとして従事。

2022年 株式会社クラウドワークス入社。クラウドワークテック事業本部長、グループ戦略室、人事戦略本部などを歴任。

2024年 株式会社ソニックムーブ（クラウドワークスグループ）取締役就任。営業組織の立ち上げを推進。

2026年3月 株式会社Nateeに入社。

豊田泰三 コメント

私はこれまで、「自分がいなくても強くなる仕組みをつくる」ことを大切にしてきました。個人の能力に依存するのではなく、構造によって成果が生まれる状態をつくること。それこそが、組織にとって持続的な競争力になると考えています。

その原点には、大学時代に出会った渋沢栄一の思想があります。「論語と算盤」に触れ、経済的価値と社会的価値を両立させながら、自分がいなくなっても機能し続ける仕組みを残すことこそが、本質的な社会貢献だと強く感じました。以来、事業づくりや組織設計においても、“一時的な成果”ではなく“持続する構造”を意識してきました。

これからの時代、広告で認知を取るだけでは企業は伸び続けません。ファンやコミュニティとともに価値を育て、選ばれ続ける構造をつくれるかが競争力になります。その中心にいるのがソーシャルクリエイターであり、Nateeはそのど真ん中にいる会社です。この領域で、企業とクリエイターが共創し続けられる基盤を構造から強くしていくことに挑戦したいと考え、参画を決意しました。

私は最強のNo.2として、経営と現場をつなぎ、設計と実行を結びつける存在でありたい。自分が主役ではなく、組織を勝たせ続ける基盤をつくる。それが、Nateeで果たしたい役割です。

※豊田のこれまでの歩みや事業・組織づくりに対する思想については、本人のnoteにて詳しく記しています。ぜひご覧ください。

https://note.com/taizo_toyota/n/ncd96ee3d04ca

代表取締役CEO 大江祐介 コメント

Nateeはこれまで、SNSマーケティング領域での成長実績を積み上げ、強い推進力と実行力を武器に、クライアントとクリエイターの共創を通じて価値を届けてきました。

そして今、事業・組織の拡大に伴い、意思決定、育成、運用のあらゆる面で「属人的な強さ」を「再現できる強さ」へと進化させることが、次の成長の前提になっています。個の力を活かしながらも、構造として価値を生み出し続ける経営体制へと移行していきます。

この進化を加速させるために、2026年3月より豊田泰三がNateeに参画します。不確実性の高い環境下で事業や組織の再設計を重ね、成果を積み上げてきた豊田の視点と実行力は、今のNateeにとって不可欠なものだと考えています。また、10年来の知人として彼の人間性とビジネスの構築力を間近で見てきた立場としても、その資質を信頼しています。

Nateeのミッションは「人類をタレントに。」です。才能が正しく活き、挑戦が続き、価値が生まれ続ける状態をつくるには、推進力だけではなく、成果を再現できる仕組みが必要です。豊田の参画により、設計と実行の両輪を強化し、新しい価値が生まれ続ける未来を実現していきます。

採用について

Nateeでは、事業と組織の両面から成長を牽引する仲間の採用を強化しています。

事業を推進し、再現性のある事業モデルへの挑戦をしたい方からのご応募をお待ちしています。

採用ページはこちら：https://herp.careers/v1/nateehr

会社概要

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの間に立ち、双方の魅力を引き出しながら、人々の共感を生む新しい価値を創出しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/107_1_96b749134fa01bb6cbe612caf42e063b.jpg?v=202603021051 ]

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Natee 広報チーム

お問い合わせフォーム：https://natee.jp/contact

Email：pr@natee.co.jp