テックファーム、りそなグループのローン業務標準化を実現する DX 基盤を構築

ICT ソリューション事業を手掛けるテックファーム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：千原信悟、以下「テックファーム」）は、りそなグループにおけるローン業務の統合と標準化を目的とした DX 基盤を構築し、関西みらい銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行で順次導入しました。本プロジェクトにおいてテックファームは、単なるシステム開発にとどまらず、複雑化した現場業務の可視化と整理を行い、グループ全体で共有可能な業務設計を支援。コンサルティングから開発・導入までを一貫して担うことで、開発・保守コストの削減に加え、業務品質の標準化に寄与しました。

現場理解に基づくコンサルティング×技術力で、共通プラットフォームを構築

りそなグループでは、各行それぞれの実務要件に合わせて高度に専門化されたローン業務フローやシステム運用が存在していました。グループ全体の最適化を実現するためには、これら独自の事務手続きや審査プロセスを単にシステム化するのではなく、グループとして統一された業務モデルへ昇華させる必要がありました。テックファームは、現場に深く入り込む徹底したヒアリングと業務分析を実施。各行で異なる運用実態と現場の要望を汲み取りながらも、グループ全体で共有可能な標準モデルを設計し、将来の拡張性を見据えた統合プロジェクトを推進しました。

業務プロセスの「可視化」と「標準化」を推進するDX基盤の構築

新基盤は、ローン業務における一連のフロー（申込・審査・契約・実行・フォロー）をSaaS型ソリューション「Zoho」にて一元管理するもので、テックファームは各行で独自に運用されていた複雑な事務手続きを可視化・整理し、デジタル上での再現と最適化を行いました。特に、専門知識を要する判断ロジックや帳票作成プロセスについては、大規模なローコード開発による自動化を実装し、業務の効率性と正確性を向上させています。また、関西みらい銀行での構築モデルをベースにグループ共通の標準仕様を策定し、りそな銀行・埼玉りそな銀行へ展開。各行の特性に柔軟に対応しながらも、コア業務の共通化を実現するグループ統合基盤として稼働を開始しました。

＜共通基盤化で業務を最適化：コスト削減・標準化・可視化＞

今回のDX基盤導入により、以下の効果が実現しました。

１.保守・開発コストの大幅削減

：各行個別のシステム投資を抑制し、共通基盤を活用することでグループ全体でのIT投資効率を向上

２.属人化の解消と業務品質の向上

：人に依存していた判断基準やExcel運用をシステムロジックへ置き換えることで、審査基準や進捗管理の標準化を実現

３.業務プロセスの可視化と透明性確保

：SaaS基盤上での一元管理により、審査・契約ステータスが可視化され、業務スピードの向上と透明性の確保に寄与

＜株式会社りそなホールディングス DX個人部コメント＞

本プロジェクトは「旧システムの老朽化に伴う新システムへの移行」と「業務の自動化・平準化」を同時に実現することを目指して実施しました。

テックファームの皆さまには「現場に入り込んで」業務の分析を行っていただき、最適なシステム構築をご対応いただきました。心より感謝申し上げます。

複雑な銀行業務のDX支援を加速

本基盤は今後、りそなグループ内でのさらなる活用拡大も計画されており、グループ全体での業務標準化と効率化がより一層推進される見通しです 。テックファームは、本プロジェクトを通じて蓄積した「複雑な銀行業務をデジタル基盤へ最適化するノウハウ」を活用し、今後も金融機関が抱える課題解決とDX推進に貢献するソリューション提供を強化します。

