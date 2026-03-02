利便性No.1クレカは〇〇！？年代別比較で分かった“選び方の違い”

株式会社アドバン

FX初心者ガイドアプリ（ https://money.ad-van.co.jp/fx-beginner/ ）を運営する株式会社アドバン（本社：東京都品川区、代表：田中勇輝）は、主要クレジットカードブランドを対象に、全体および20代・30代・40代別に「認知度」「現在利用度」「利便性評価」を比較するインターネット調査を実施しました。

本調査の結果、クレジットカードの「認知」と「現在利用」は年代を問わず上位の顔ぶれがほぼ共通である一方、「利便性（便利だと感じる評価）」は年代によって大きく異なり、年代ごとに評価されるカードが分かれることが分かりました。





調査期間は2025年1月1日～12月31日、調査対象は各調査で異なるため、結果ごとに対象条件を記載しています。





・調査サマリー

今回の調査で明らかになった主なポイントは以下の通りです。



・全体では、認知度ランキング1位はVISA（86.9%）、現在利用度ランキング1位は楽天カード（34.0%）となり、上位の顔ぶれは概ね共通しつつも順位に違いが見られました。

・上位5位の比較では、楽天カード・VISA・JCB・イオンカードの4ブランドが、認知度・現在利用度の両ランキングで共通してランクインしました。

・年代別認知度において、首位の顔ぶれは大きく変わらないものの、20代ではPayPayカードが、30代・40代ではイオンカードが上位にランクインしました。

・年代別現在利用度ランキングでは、各年代で上位の傾向が概ね共通しており、年代間で大きな差は見られませんでした。

・利便性評価では年代差が大きく、1位は20代がVIASOカード、30代が楽天カード、40代が三菱地所グループカードとなるなど、年代によって評価上位が異なる結果となりました。











1.【全体認知・現在利用調査】認知度ではVISA、現在利用度では楽天カードがトップ





上位5位の比較では、楽天カード、VISA、JCB、イオンカードの4ブランドが、認知度・現在利用度の両ランキングで共通してランクインしています。一方で、認知度ランキング5位の三井住友は現在利用度ランキングの上位5位には入らず、現在利用度ランキングではPayPayカードが4位にランクインしました。さらに、両ランキングで上位の並び順には違いが見られ、認知度ランキングではVISAが1位、現在利用度ランキングでは楽天カードが1位となっています。





2.【年代別認知度調査】ラインナップは共通、20代はPayPay、30・40代はイオンカードが上位にランクイン





年代別認知度の上位5位を比較すると、どの年代でも上位のラインナップは大きく変わらず、主要ブランドが共通してランクインしています。とくに、楽天カード・VISA・JCBは各年代で上位に入りやすい一方、年代によってPayPayカード（20代）やイオンカード（30・40代）が相対的に上位に入るケースが見られます。また、上位の顔ぶれは共通でも、順位の並びには年代差がある点も確認できます。







3.【年代別現在利用度調査】年代別に見ても、利用の傾向は同じ結果に





年代別現在利用度の上位5位を比較すると、どの年代でも上位のラインナップは大きく変わらず、共通したカードが継続してランクインしています。また、年代によって順位の入れ替わりは見られるものの、全体としては各年代で近いランキング結果となっており、年代間で大きな差は確認されませんでした。







4.【利便性評価調査】年代別でランキングの並びに差





利便性評価調査の年代別上位を比較すると、年代によって1位が異なり、ランキングの並びも年代ごとに大きく分かれる結果となりました。20代はVIASOカードが1位、30代は楽天カードが1位、40代は三菱地所グループカードが1位となっており、認知度・現在利用度のランキングと比べて、共通して上位に入るカードが少ない点が特徴です。また、各年代で上位に入るカードの種類も異なっており、利便性の評価は年代別に分散していることが確認できます。





年代別で上位に入っているカードの傾向としては、20代ではVIASOカードやDCカードなどの汎用的なカードに加え、楽天カードやdカードGOLDといったポイント・還元を想起しやすいカードが含まれる構成となっています。30代では楽天カード・JCB・VISAといった主要ブランドのカードが上位に並ぶ一方、NTTグループカードなどの提携カードも上位に入り、メジャーなカードと提携カードが混在しています。40代では三菱地所グループカードや大丸（博多大丸／大丸松坂屋）カード、JRタワースクエアカードなど、企業・施設に紐づく提携カードが上位を占める点が特徴であることが分かりました。









・調査の実施概要

調査機関：自社調査（株式会社アドバン）

調査方法：インターネット調査（ノウンズ株式会社「Knowns」）

調査内容/評価尺度：

・認知度調査：各クレジットカードブランドについて「知っている（認知している）」と回答した割合（％）

・現在利用度調査：各クレジットカードブランドについて「現在利用している」と回答した割合（％）

・利便性評価調査：各クレジットカードブランドについて「利便性が高いと思う」に関する評価（Knownsの指標値）

集計方法：

・認知度：全体および年代別（20代・30代・40代）で、各ブランドの認知割合（％）を算出し比較

・現在利用度：全体および年代別（20代・30代・40代）で、各ブランドの現在利用割合（％）を算出し比較

・利便性評価：年代別（20代・30代・40代）で、各ブランドの利便性評価（指標値）を算出し比較（※年代別ランキングを作成）

対象エリア：日本全国

調査対象：

・認知度調査：

（全体） 全国の男女 26,194人

（年代別） 全国の男女（20代 n=5,441、30代 n=6,350、40代 n=6,412）

・現在利用度調査：

（全体） 全国の男女 26,217人

（年代別） 全国の男女（20代 n=5,438、30代 n=6,350、40代 n=6,502）

・利便性年代別評価調査：

全国の男女（20代 n=1,618、30代 n=2,105、40代 n=2,191）

調査期間：2025年1月1日～12月31日



株式会社アドバン

株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

FX初心者ガイドアプリ(https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/)（ https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/(https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/) ）

株主優待ブック(https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/)（ https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/(https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/) ）

投資専門サイト『テクニカルブック』(https://ad-van.co.jp/technical/)（ https://runcha-app.com/(https://runcha-app.com/) ）

ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ(https://poisha.jp/)（ https://poisha.jp/(https://poisha.jp/) ）

ポイ活情報サイト - ポイシャ(https://poisha.jp/media/)（ https://poisha.jp/media/(https://poisha.jp/media/) ）

推し活グッズ専門通販 - 推ししか勝たん!!(https://www.oshishika-katan.jp/) （ https://www.oshishika-katan.jp/(https://www.oshishika-katan.jp/) ）

バイクブーツ専門通販 - バイクブーツマニア(https://www.bike-boots-mania.jp/) （ https://www.bike-boots-mania.jp/(https://www.bike-boots-mania.jp/) ）





【運営会社の概要】

会社名 ：株式会社アドバン

所在地 ：東京都品川区西五反田1丁目2-10 CIRCLES五反田11階

設立 ：2010年7月12日

代表者 ：田中勇輝

事業内容 ：自社サービス事業、マーケティング支援事業、オウンドメディア構築事業

会社HP ： https://ad-van.co.jp/(https://ad-van.co.jp/)