渋谷のド真ん中に、決意を刻む。昇格確率2%の壁に向けて。--SHIBUYA CITYトークン 第10回追加販売、本日より開始。

SHIBUYA CITY FCを運営する株式会社PLAYNEWは、2026年3月2日（月）10:00より、ブロックチェーンを活用したトークン販売プラットフォーム「FiNANCiE（フィナンシェ）」にて、第10回サポーター向けトークン追加販売を開始しました。今回の最大の目玉は、関東サッカーリーグ1部の開幕に合わせた渋谷センター街への巨大ウォールアート掲出（3/30～4/5）。支援者の名前・決意・企業ロゴを刻む"現代の絵馬"として街の真ん中に出現するこの壁は、枠数限定での販売となります。昇格確率わずか2%という日本サッカー界最難関の壁を、ピッチの11人だけでなく、渋谷という街全体の熱量でぶち破る--その宣戦布告が、今始まります。

■ 背景：「2%の壁」との戦い

SHIBUYA CITY FCは2024年・2025年と2年連続昇格を果たし、破竹の勢いでカテゴリーを駆け上がってきました。そして2026年、たどり着いたのは関東サッカーリーグ1部（J5相当）。ここからさらに上を目指すには、JFL（日本フットボールリーグ）という巨大な壁を越えなければなりません。

全国の地域リーグ1部に所属する83チームがJFL昇格を目指す中、切符を手にできるのはたった2チーム。確率にしてわずか2%弱。一つの敗戦、一つのミス、一つの不運が、1年間のすべてを終わらせる。それがこのカテゴリーの残酷さです。

この壁を越えるには、ピッチ上の選手だけでなく、渋谷という街全体の熱量が必要です。

■ 企画詳細：渋谷センター街が、巨大な"決意の壁"に変わる

「その決意を、渋谷に刻め。PROVE IT, SHIBUYA.」

関東サッカーリーグ1部の開幕に合わせ、渋谷センター街に巨大なウォールアートを掲出します。期間は2026年3月30日（月）～4月5日（日）。

このウォールには、プロジェクトに賛同いただいた個人・企業の「名前」「決意のメッセージ」「ロゴ」を掲載。渋谷を行き交う人々の目に触れる、参加型の屋外広告であり、現代版の絵馬です。

ウォールアート枠は特大・大・中・小の4サイズ展開で、いずれも数量限定。残枠がなくなり次第、販売終了となります。渋谷の壁に名前を刻めるこの機会は、この1回限りです。

また掲出期間中は、センター街のストリートBAR「Shibuya Street Bar MAPS」とも連動した特別企画を実施。渋谷のド真ん中が、SHIBUYA CITY FCに染まる1週間になります。

■ リターン内容：「挑戦者の証」を手に入れる

壁に名前を刻んだ支援者には、「絵馬型アクリルキーホルダー」を贈呈します。厚さ5mmの透明アクリルにカラビナを装着した本格仕様。日々の生活の中で、自分も挑戦者であることを思い出させてくれる一品です。キーホルダーのお届けは4月中を予定しています。

【販売コース一覧（数量限定）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41717/table/127_1_4befe1bd1a821989832a674c54699a92.jpg?v=202603021051 ]

※ [B]スポンサーコースは壁面へのロゴ掲出なし。ユニフォームの背番号・ネームは購入時に指定。

※ 掲出壁面サイズは目安であり、完全保証するものではありません。

[A] ウォールアート枠（特大）は4枠限定。約75cm×50cmという巨大な枠で自社（自身）の挑戦を宣言しましょう。

■ トークンとは：「買って終わり」ではない、クラブと共に戦うコミュニティへの参加

本プロジェクトで販売されるのは、FiNANCiEプラットフォーム上の「SHIBUYA CITYトークン」です。一般的なクラウドファンディングとは異なり、購入後もトークンを保有し続けることでクラブのコミュニティに参加し続けられます。クラブの運営方針への投票権や限定特典・イベントへのアクセスなど、「支援者」ではなく「共同オーナー」としてクラブの成長に関わる体験が続きます。

なお、FiNANCiEで発行されるトークンは、金融商品取引法上の有価証券でも、資金決済法上の暗号資産でもありません。

■ 実施概要

販売名称 SHIBUYA CITY FC 第10回トークン追加販売

販売期間 2026年3月2日（月）10:00 ～ 3月14日（土）18:00

ウォールアート掲出期間 2026年3月30日（月）～ 4月5日（日）※予定

掲出場所 渋谷センター街（東京都渋谷区）

プラットフォーム FiNANCiE

購入URL https://financie.jp/users/SHIBUYA_CITY_FC/cards

主催 SHIBUYA CITY FC / 株式会社PLAYNEW

協力 太平洋商事株式会社「シブヤキャンバス(https://shibuya-canvas.com/)」

■SHIBUYA CITY FCとは

SHIBUYA CITY FCは、「渋谷から、世界で最もワクワクするフットボールクラブをつくる」を掲げ活動するサッカークラブです。2026シーズンは関東サッカーリーグ1部に所属。250社以上のスポンサー企業に支えられながら、渋谷駅周辺6会場を使った都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や、官民共同の地域貢献プロジェクト「渋谷をつなげる30人」など、スポーツとカルチャーを融合させた地域創生事業を展開しています。

