【京都のいちご】伝統にとけこむ甘美なひと粒　redさんのいちご『紅ほっぺ・スターナイト』

楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、2026年3月2日（月）より、京都・宇治産の希少ないちご、redさんの『紅ほっぺ・スターナイト』の予約販売を開始いたします。農林水産省が推奨する「JGAP認証」を取得した農場で、一粒ずつ丹精込めて育てられたredさんのいちご。確かな安全と深い愛情が生み出す、京都の伝統に溶け込むような甘美な味わいを、贅沢な「食べ比べセット」としてお届けします。

香り高き、赤い宝石 食べ比べ

◆redさんのいちご『紅ほっぺ・スターナイト』（京都・宇治産）2パック

【紅ほっぺ】

京都宇治のredで育つ『紅ほっぺ』は、甘さと酸味のバランスが絶妙で、コク深い味わいと豊かな香りが特徴です。高設栽培と活性炭入り培地、そして安定した地下水によって健やかな環境でじっくりと育てられているため、果肉がしっかりとしていてジューシーな食感が楽しめます。そのまま食べても、スイーツにしてもその濃厚な味わいが日々の食卓をぐっと引き立て、特別なひとときを彩ってくれるのが『紅ほっぺ』の魅力です。

【スターナイト】

夜空に輝く星のような美しさと、「いちご界の夜明けを切り開く」という願いを込めて名付けられた注目の新品種です。深みのある赤色で形が整った美しい外観が特徴。酸味が抑えられている分、甘さが際立ち、しっかりとした果肉の食感をお楽しみいただけます。

◆京都府宇治市のいちご農家「red」

宇治茶で知られる歴史あるまちで、自然と清らかな水に包まれた環境でいちごを育てています。最新の栽培技術と農家の知恵を組み合わせJGAP認証農場として安心と安全を担保しながら、ひと粒ひと粒愛情を込めて管理しています。そのいちごは単に甘いだけでなく、後味の上品さや香りの豊かさが特徴で「食べる宝石」のような特別な味わいが楽しめます。

◆JGAP(ジェイギャップ)とは

Japan Good Agricultural Practiceの略で、「日本の良い農業の実践」を意味します。食の安全、環境保全、労働安全、人権福祉など、持続可能な農場経営のための管理基準を定めた認証制度です。農林水産省が推奨する「農業生産工程管理（GAP）」の一つで、第三者機関による厳正な審査をクリアした農場や団体に認証が与えられ、商品への安心と信頼を約束する証です。＊JGAP登録番号：260000048

◆キャンペーンURL https://rakusai.shop/lp?u=direct_strawberry_003_pr(https://rakusai.shop/lp?u=direct_strawberry_003_pr)

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

