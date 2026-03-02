日本カミソリ市場No.1*1のシックから、こまわりの利くミニサイズシェーバー「シック ハイドロシルク 敏感肌用 ホルダーmini』が新登場！

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本カミソリ市場No.1*1のシック・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤秀夫、以下シック・ジャパン）は、女性用シェービングブランド「ハイドロシルク」より、「シック ハイドロシルク 敏感肌用 ホルダーmini」を2026年3月3日（火）より順次販売開始します。うなじ、ひじ・ひざ、わきやVラインなどの“うっかりゾーン”にも“こまわりフィット”。でこぼこした部分にもぴったり沿うミニサイズ設計で、細部まで思い通りにケアできるボディ用シェーバーです。

シック・ジャパンは、今後も一人ひとりの肌質やライフスタイル、ケアシーンに合わせた製品開発を通じて、多様なニーズに応える快適でワクワクするシェービング体験を提供します。

■商品概要

商品名： シック ハイドロシルク 敏感肌用 ホルダーmini（本体＋刃２コ）

価格：オープン価格

発売日 ：2026年3月3日（火）

販路：全国のドラッグストア・Amazon等

■開発背景

シック・ジャパンが行った調査によると、20～30代の女性を中心に、ボディパーツにおいて除毛・剃毛を行う部位が広がり、ケアの頻度も高まっていることが分かりました。

特に、わき下・Vライン・胸・おなか・うなじなど、でこぼこした部分が多く、剃りにくい部位ほど、20～30代でのケア頻度が高い傾向があります。こうした「細部まできれいに整えたい」というニーズに応えるため、シック・ジャパンでは、機能性とデザインの両面にこだわった新しいミニサイズのシェーバーを開発しました。手になじむフォルムや細かい部分もケアしやすい設計により、忙しい日常の中でもスムーズで快適なセルフケアをサポートします。

調査概要:WEBリサーチ（シック・ジャパン調べ） 調査対象者：16～59歳女性 有効回答数 ：600名 調査時期：2025年7月質問内容：あなたの体の部位について、どれくらいの頻度で体毛の処理（髭剃りを含む）をしていますか

■商品特長

特長１：人間工学に基づいたミニハンドル

うなじ、ひじ・ひざ、わきやVラインなどのでこぼこした部分にもぴったり沿う、

コンパクトでこまわりの利くハンドルのボディ用シェーバー。

手に自然にフィットするよう、指が収まりやすい凹みを設けたハンドルは、短めで握りやすく、

細かい動きがしやすいから、気になる部分を思いどおりにケアできます。

特長2: カーブエリアもなめらかに剃れるカートリッジ

体のでこぼこしたラインにもやさしくフィットする、滑らかなカーブ形状のカートリッジを採用。

肌に密着しながらもスムーズにすべり、ひじ・ひざ、わきなどのカーブエリアをなめらかに剃り上げます。



特長3: 6種の美容成分配合ジェル付き５枚刃でなめらかな剃り心地

広い面積をシェービングしても、たっぷりの潤い美容ジェルが肌をやさしく守ります。

5枚刃が均一に密着し、剃り残しを防ぎながら、なめらかな剃り心地を実現しました。

■使用方法

“シェービング前の肌ケア”が重要！

肌を守りながらケアする正しいシェービングステップ

STEP１. 塗って、うるる♪(シェービングジェルで肌を守る)

ハイドロシルク シェービングジェル(別売)を肌にのばすことで、刃のすべりをよくし、

摩擦による負担を軽減。うるおいヴェールで肌をやさしく守りながら、

シェービング前の肌をしっとりと整えます。

STEP２.剃ってなめらか♪

でこぼこした部分や剃りにくい部位にもしっかりフィットする

「シック ハイドロシルク 敏感肌用 ホルダーmini」 でスムーズにシェービング。

シェービング後の肌もつるんとなめらかに仕上がります。



■ハイドロシルクについて

イスチャー美容ジェル付き5枚刃「ハイドロシルク ホルダー」やボディ用シェービング剤「ハイドロシルク シェービングジェル」など、体毛をお手入れしながら、うるおい肌に仕上げる製品をラインナップした女性用ボディヘアケアブランドです。

ハイドロシルク商品一覧≫≫https://schick.jp/collections/hydrosilk(https://schick.jp/collections/hydrosilk)

*1:30年連続国内ウェットシェービング販売シェアNo.1：インテージSRI＋カミソリ市場（ホルダー、ディスポーザブル、替刃）1995年11月～2025年10月各年メーカー別累計販売金額

2:アボカド油(エモリエント成分） 3:ヤシ油(エモリエント成分）

*4:シア脂(エモリエント成分）

*5:アロエベラ液汁（保湿成分）

*6:カミツレ花（保湿成分）

*7:チャ葉（整肌成分）

シック・ジャパン株式会社について

「日本で最も革新的なビューティグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティグルーミングブランド「ハイドロ」、「スタイリングパートナー」、「シックファースト トーキョー」、「プロジスタ」に加え、女性用ビューティグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。2025年10月、世界約170ヵ国で、年間10,000社を超える企業の働きがいの調査を行うGreat Place to Work(R)が運営する「働きがい認定」に2年連続選出されました。

【会社概要】

社名 シック・ジャパン（株）（Schick Japan K.K.）

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

URL https://www.schick.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-5487-6801（代表）

WEBサイト: https://www.schick.jp/

【メディアからのお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社

マーケティング本部 PR

MAIL: schick_communication@edgewell.com