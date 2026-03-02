株式会社パルマとの業務提携に関するお知らせ

エリアリンク株式会社

日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下「エリアリンク」）は、株式会社パルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村純一、以下「パルマ社」）との間で、セルフストレージ事業に関する業務提携を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

◆締結の背景と目的

エリアリンクは、日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営し、日本全国において、屋外型・屋内型のトランクルームをはじめ、建物1棟をトランクルーム専用に設計した店舗やバイク専用トランクルームなど、多様な形態でサービスを提供してまいりました。このような中、セルフストレージの保証事業に強みを有するパルマ社と、相互の強みを活かした協業の可能性について検討を重ねてまいりました。その結果、パルマ社が運営する「ニコニコ収納庫」への当社運営機能の提供ならびに、当社におけるパルマ社の各種サービスの活用を通じて、双方の事業基盤強化を図ることを目的とした業務提携を締結することといたしました。

◆業務提携概要

１.パートナー制度による「ニコニコ収納庫」の運営支援

パルマ社が運営するセルフストレージ「ニコニコ収納庫」において、エリアリンクが提供する「パートナー制度」を導入いたします。

最大級の室数を誇る「ハローストレージ」の運営で培ってきたノウハウを活かし、新規出店から集客、解約対応までを一括でサポートする本制度を通じて、物件運営の高度化や稼働率の改善など、トランクルーム事業において生じるさまざまな課題を総合的に支援してまいります。これにより、対象となる43 物件・1,167室の早期満室化および運営コストの最適化を目指します。

２.パルマ社の提供する賃料債務保証スキームの導入

エリアリンクは、パルマ社が提供する「賃料債務保証付きビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービス」を「ハローストレージ」の運営に導入いたします。

本サービスの導入により、賃料滞納リスクの軽減を図るとともに、管理業務におけるオペレーション負荷の低減を実現し、業務効率化およびリスク管理体制の強化を推進してまいります。

本業務提携を通じて、両社はそれぞれの強みを相互に活かしながら、セルフストレージ事業における価値創出と事業基盤のさらなる強化を図ってまいります。今後も、より良いサービスの提供を通じて、セルフストレージ市場の健全な発展と顧客利便性の向上に貢献してまいります。

◆＜ご参考＞「パートナー制度」とは

トランクルームの立ち上げからサービス提供までをワンストップで可能にするビジネスパートナー制度です。集客・契約・解約から定期清掃、トラブルの一次対応まで、トランクルームの運営に関する業務をエリアリンクが一括で請け負います。掲載物件数No.1※のトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンクがトランクルーム事業全体をサポートすることで、人件費・システム開発の削減、稼働率アップによる売上の増加が期待でき、売上賃料の90%をパートナー企業に還元します。現在、パートナー制度を通じた当社の運営支援実績は、29社・208物件（約7,276室）にまで拡大しております。

詳細URL：https://www.arealink.co.jp/service/storage/partners/

説明動画：https://youtu.be/TKQvkDn4zoQ?si=zHOUj18F-lZlMEph

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,872物件、125,741室（2026年1月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。屋外型、屋内型のトランクルームをはじめ、建物1棟をトランクルーム専用に設計した店舗やバイク専用のトランクルームなど、さまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージHP：https://www.hello-storage.com/

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2025年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：81名（2025年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/