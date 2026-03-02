【新発売】“黒い濃密泡”が髪の内部まで補修。Q+（クオリタス）から、ハリ・コシ不足に挑む「ムースリペアブースター」が誕生。

イルミルド株式会社

イルミルド株式会社（本社：大阪市北区）が展開するヘアケアブランド「Q+（クオリタス）」は、ヘマチンを高濃度配合したヘア導入美容液「ムースリペアブースター」を2026年3月4日より、順次発売開始いたします。

◆ 開発背景

既存の「ヘマチンケア」が抱えていた、塗布効率の課題に着目

ヘアサロンで長年愛用されている補修成分「ヘマチン」は、髪の主成分であるケラチンと結合し、ダメージを根本から補修する優れた効果を持っています。しかしながら、ホームケアにおいてはその剤型に進化の余地を残していました。

従来のミストやウォータータイプは、浸透性に優れる一方で、「塗布の際に手からこぼれやすい」「浴室内の付着が気になる」といった、日常的な使い心地における課題がありました。クオリタスは、この「塗布効率」こそがホームケアの質を左右すると考え、美容液成分*を余すことなく髪に届けるための「3層フィルター濃密泡」を採用。

狙った場所にピンポイントで塗布でき、贅沢な美容液成分*を余すことなく髪に届ける、新しいスペシャルケアの形を提案します。

*ヘマチン（補修）

◆ 商品特長

1.いつものトリートメントの限界を超える。浸透の質を究める『髪の導入美容液』

高濃度ヘマチンとケラチン*¹が髪のタンパク質と瞬時に結合し、ダメージで空洞化した内部を補修。さらにヘマチンで土台を整えた髪にブースター成分*²を配合。いつものトリートメントを重ねるだけで、指通りも、ツヤも、一段上のレベルへ引き上げます。

*¹ ココイル加水分解ケラチンK（羊毛） *²シクロヘキサン-1 4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール

2. 揉み込んで浸透させる、こだわりの「3層フィルター濃密泡」

特殊な3層フィルターポンプを採用することで、手に出してもへたらない驚くほど弾力のある「黒い濃密泡」を実現しました。髪に揉み込むプロセスで、泡が弾けながら深部へと浸透。贅沢な補修成分が髪1本1本に行き渡る感触を指先でダイレクトに感じられる、圧倒的な「塗布実感」にこだわって開発しました。

3. ヘマチン特有の香りを抑えた、洗練された香り

ヘマチン特有のニオイをカバー。クオリタスシリーズと相性の良い「シルキークリアフローラル」の香りが、バスタイムを格上げします。

◆ 美容感度の高いインフルエンサーからも絶賛の声

発売に先駆け、美容トレンドに敏感な楽天ROOMインフルエンサーの方々に先行体験していただきました。独自の「泡」の形態や、使用後の変化についてリアルな反響をいただいています。

eri.さん(https://ameblo.jp/erincolife/)

「液体タイプにはない使いやすさ」に感動

「リペアブースターは他社のものも使用していましたが、シャバシャバの液体で使いにくかった。今回のムースは狙ったところに留まってくれるので、とても使いやすいです！」

mina__roomさん(https://www.instagram.com/mina__room/)

「泡」がもたらす新しいケア体験

「泡持ちの良さにびっくり。トリートメント前に仕込む『髪の美容液』という感覚。サロン帰りのようなひと手間が、毎日のルーティンを格上げしてくれそう」

◆ 商品概要

■商品名

クオリタス ムースリペアブースター

■内容量

120mL

■全成分

水、グリセリン、プロパンジオール、加水分解水添デンプン、セトリモニウムクロリド、ペンチレングリコール、ラウリン酸ポリ、グリセリル-１０、ヘマチン、ココイル加水分解ケラチンＫ（羊毛）、シクロヘキサン-１，４-ジカルボン酸ビスエトキシジグ、リコール、加水分解シルク、ＴＥＡ、リンゴ酸、ジラウロイルグル、タミン酸リシンＮａ、フェノキシエタノール、ＰＰＧ-３カプリリ、ルエーテル、香料

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37416/table/158_1_88756a0dd8654da37e5e1676fad583ea.jpg?v=202603021051 ]

Q+（クオリタス）

乾燥、毛先のパサつき、広がり、うねり、絡まりなど……ダメージによる髪の悩みは、年齢や髪質、習慣によって様々に異なります。Ｑ+（クオリタス）は、それぞれのダメージによる悩みを考え抜き開発された豊富な商品ラインアップで、サロン品質の仕上がりを叶えるヘアケアブランドです。

＜お客様からの商品のお問い合わせ先＞

お客様コールセンター：06-7638-6623（平日10：00～17：00 土日祝除く）

＜本件に関するマスコミからのお問い合わせ先＞

MAIL：pr@elumild.com

大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル6階

URL：http://elumild.com