ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）傘下の ウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、2026年3月10 日（火）～3月12日（木）に、インテックス大阪（大阪府大阪市）にて行われる「第12回 メディカル ジャパン大阪」（主催：RX Japan合同会社）に出展します。

シェアNo.1(※1)のクリニック向け電子カルテやレセプトコンピュータをはじめ、電子薬歴、入力支援ソフト、薬局経営支援ツールなど、クリニック・薬局・病院の業務効率化や医療DXなどに貢献するウィーメックスならではの主力製品・サービスを展示します。

また、同イベント内では医療や介護のニュースを発信するCBnews主催の「病院DXアワード2026」において最終審査および大賞の発表の場に、ウィーメックスが登壇いたします。ウィーメックスは、本アワードにリアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」をエントリーし、このたび、優秀賞に選出されました。本イベント内で開催される最終審査において、ウィーメックスは、優秀賞受賞企業の1社としてプレゼンテーションを行います。

ウィーメックスの製品・サービスを直接ご覧いただけるこの貴重な機会に、ぜひご来場ください。医療現場の未来を共に創るための新たなソリューションをご紹介いたします。

＃メディカル ジャパン大阪について

「メディカル ジャパン大阪」は、クリニック、病院、薬局、介護＆看護、感染対策、健康サポートなどそれぞれの分野の最新製品、サービスの展示会です。

・公式サイト：https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html

・会期 ：2026年3月10 日（火）～3月12日（木）

・会場 ：インテックス大阪(〒559-0034大阪市住之江区南港北1-5-102)

・来場案内 ：登録フォームより必要事項をご登録の上、ご登録のメールアドレスに届いた「バッジ」を印刷、または二次元バーコードを会場で提示の上、ご来場ください。

・登録フォーム：https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1557115163394659-YWY

＃ブース出展について

メディカル ジャパン大阪で設置される「クリニックEXPO」にてブース出展します。

＜会場：「クリニックEXPO」エリア内、ブース番号3-6＞

・展示製品：一部掲載

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107062/table/159_1_3fe3540a118e2afb74ec6ae5b220f04d.jpg?v=202603021051 ]

＃病院DXアワードについて

病院DXアワードとは、データやデジタル技術を用いて、病院の業務・経営改善につながるもの全てを「病院DX」と定義し、より良い製品・サービスを開発する企業と、DXに課題を抱える病院の橋渡しとなり、医療業界全体のDXを推進することを目的としたCBnews主催のイベントです。

最終審査・大賞の発表

・日時：2026年3月10日（火）10:00 ～12:00

・会場：メディカルジャパン大阪 セミナー会場

・対象製品：リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」

＃リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」について

専門医の少ない医療機関と遠隔地の専門医をオンラインで繋げる、リモート操作可能なリアルタイム遠隔医療システム(※2)です。超音波診断装置などの周辺医療機器と接続し、患者さんの容体を短時間で把握することができます。遠隔地にいる医師主導で操作を可能とし、現場にいるような感覚で情報を取得できます。「TV Pro 300」は、「Teladoc HEALTH」シリーズ最高性能のカメラ「70倍相当ズーム」かつナイトビジョン対応で、コンパクトで持ち運びができ（本体重量約3.5kg）、壁や車体などに取り付けられるため様々な医療現場で活用が可能です。

(※1)出典：診療所向け電子カルテシステム診療所シェアNo.1に関する出典：株式会社富士経済「2025年版 医療・ヘルスケア・製薬DX関連市場の現状と将来展望」 より2024年実績 金額ベース 診療所向け電子カルテ（オンプレミス型/クラウド型）

レセプトコンピューター診療所・病院シェアNo.1に関する出典：株式会社富士経済「2022年 医療連携・医療プラットフォーム関連市場の現状と将来展望」より2020年企業シェア・数量ベース レセプトコンピューター（PHC実績）

(※2)Teladoc HEALTHに医療機器に該当する機能は含まれておりません。

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。また、2025年10月1日にウィーメックス ヘルスケアシステムズ株式会社を吸収合併しました。「メディコム」ブランドのレセプトコンピュータや電子カルテの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念とするグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2024年度のグループ連結売上収益は3,616億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp

