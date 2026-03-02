ブシュロン、アーティスト椎名林檎とコラボレーション

株式会社 ブシュロン ジャパン(C)BOUCHERON

ブシュロンは、音楽家としてグローバルに活躍するアーティスト椎名林檎氏とコラボレーションを発表します。本プロジェクトは、ニューアルバム『禁じ手』（3 月 11 日発売予定）に収録される新曲『至宝』のために撮りおろされたミュージックビデオにおいて、ブシュロンが全面的にジュエリー協力を行うものです。ミュージックビデオではアイコンコレクションである「キャトル」を中心に、2 体のケンタウリスに扮した椎名氏がブシュロンのジュエリーを纏い、幻想的かつ詩的な世界観を表現しています。

本企画は、椎名氏が以前よりブシュロンのジュエリーを愛用していたことをきっかけに実現しました。新曲『至宝』に込められた想いについて、椎名氏は次のように語っています。

「尊く、近寄りがたくも強く惹かれてやまないカリスマ的な存在をダイヤモンドになぞらえています」。

ミュージックビデオに登場する 2 体のケンタウリスは、憧れる側と追われる側という二面性を象徴し、ダイヤモンドが持つ至高性や気高さを表現しています。

すでに完成されたスタッキングが魅力の「キャトル」のリングを異なるカラーやテクスチャー

のリングを隣り合わせに重ねることで、それぞれの個性を際立たせながらレイヤードをするのが

自身のスタイルであると語っています。

ブシュロン×椎名林檎 スペシャルムービー ： YouTube Short(https://youtube.com/shorts/1GANxgTmsKg)

ブシュロン オフィシャルサイト https://www.boucheron.com

〈ブシュロンについて〉

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、一族によって4世代にわたり自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロン。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを開いた最初のハイジュエラーとして、ブシュロンは一流のハイジュエリーと高級時計を象徴するメゾンとしての地位を確立してきました。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、165年以上の歴史を誇ります。現在、ブシュロンは世界各国で90以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属しています 。