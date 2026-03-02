ゴーイング行政書士事務所と2026シーズン 地域貢献活動パートナーを締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。 この度、Osaka City SCは、ゴーイング行政書士事務所と2026シーズン 地域貢献活動パートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

ゴーイング行政書士事務所様 コメント

この度は、ご縁をいただき、Osaka City SC様の地域貢献パートナーとしてサポートをさせていただくこととなり大変嬉しく思っております。

ゴーイング行政書士事務所は、大阪市中央区を拠点とし、「人とひと、人と社会、人と社会の現在と未来をつなぐ。」の理念のもと、ドローン飛行許可申請や在留資格（VISA）をメインに各種許認可申請、内容証明など幅広い分野に関する申請支援や権利義務に関する書類作成、コンサルティングを通して法人から個人まで幅広く支援をおこなっております。

Osaka City SC様が掲げる「スポーツの力で 人・企業・地域を繋ぐ。」というチームビジョンと「史上最速でのJリーグ昇格」という明確な目標を掲げるその姿勢に共感し、この度のサポートを決定いたしました。

共に、大阪の未来を創り、挑戦を続ける皆さまを支える存在として歩んでまいりたいと考えております。

【会社概要】

事務所名：ゴーイング行政書士事務所

所在地：大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜NEXUビル B1 - 14

TEL：050-3577-1145

事業内容：ドローン登録・飛行許可、在留資格（VISA）に関する業務、各種許認可申請、契約書作成・内容証明等

公式サイト：https://www.going-legal.com/

Osaka City SC 代表・山地泰平より

このたび、ゴーイング行政書士事務所様とパートナーを締結することができ大変光栄に存じます。

ゴーイング行政書士事務所様は、「人とひと、人と社会、社会の現在と未来をつなぐ。」を理念に掲げており、“めざす未来”を実現するため、人々の抱える課題に真摯に向き合っておられます。その姿勢は、サッカーを通じて人と地域をつなぐ未来を目指す私たちの在り方とも深く重なります。

今回の協働を通じ、人と社会をつなぐ新たな未来を創造してまいります。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

試合速報や限定情報をお届けしています。