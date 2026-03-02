SBIレミット海外送金アプリの全面リニューアル支援
株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝 陽一郎）は、SBIレミット株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：安藤 伸生）が提供する「SBI Remit アプリ」の全面リニューアルにおいて、UX/UIデザインからアプリ開発まで一貫して支援を行いました。
SBIレミット株式会社は、SBIグループで世界200以上の国と地域への国際送金サービス事業を手がける企業です。
同社が提供する「SBI Remit アプリ」は、安心・安全な送金のみならず、為替レートの確認や送金シミュレーションなどを一貫してサポートするサービスとして、多くのユーザーに利用されています。
▼アプリのダウンロードはこちら
App Store：
https://apps.apple.com/jp/app/sbi-remit/id6755135538(https://apps.apple.com/jp/app/sbi-remit/id6755135538)
Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.remit.sbiremit.renewal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.remit.sbiremit.renewal&hl=ja)
■支援内容
・ユーザーに寄り添う体験設計
誰でも、迷わず、直感的に使えるUI設計にすることで、快適な送金体験を実現しています。
・安心に繋がる強固なセキュリティ構築
ユーザーの大切な資産と情報を守るため、金融機関レベルの多層防御を備えています。
アイスリーデザインは今後も、UX/UIデザインやデジタルプロダクト開発を通じて、SBIレミットの顧客ロイヤルティ向上に貢献してまいります。
アイスリーデザインについて
アイスリーデザインは、クラウドネイティブ、アジャイル開発、デザインシステムに精通したDigital Innovatorです。UX/UIデザイン、モダナイゼーション、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。
■会社概要
会社名 ：株式会社アイスリーデザイン
事業内容：情報通信業
所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階
代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎
設立 ：2006年7月26日
URL ：https://www.i3design.jp
最新情報は公式X（旧Twitter）アカウントでも発信中です。
公式アカウント：https://x.com/i3design_jp
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイスリーデザイン 広報担当宛
問い合わせフォーム：https://www.i3design.jp/contact
e-mail：pr@i3design.co.jp