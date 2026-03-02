【バイ・ジンティン特集】中国ドラマ『不眠日』＆『正当防衛』を2026年4月＆5月よりチャンネル銀河で放送開始！

チャンネル銀河株式会社

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、中国の若手トップ俳優バイ・ジンティン出演の現代サスペンスドラマ2作品を、4月と5月に特集放送いたします。



4月には、“同じ1日を5回繰り返す”という特殊なタイムループ能力を授かった刑事が連続殺人事件の謎に迫る『不眠日-メビウス-』をTV初放送するほか、5月には、三つの殺人事件をつなぐ“正当防衛”の真相を描いたリーガル・サスペンス『正当防衛～それは、正義か殺意か～』を日本初放送いたします。

さらに、視聴者から人気を集める中国歴史ドラマの新作として『唐朝詭事録＜とうちょうきじろく＞ 第二季-To the West-』（CSベーシック初）と『桃花、江山（こうざん）に燃ゆ～命がけの政略結婚～』（TV初）もラインアップ。

今後も、視聴者の皆様に喜ばれる作品をお届けしてまいります。

ぜひ、チャンネル銀河にご期待ください。

『不眠日-メビウス-』 (C)Beijing IQIYI Science&Technology Co.,Ltd.『正当防衛～それは、正義か殺意か～』 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

バイ・ジンティン特集

『不眠日-メビウス-』 ※TV初

放送日時：4月27日（月）スタート （月-金）9：30-10：30 ※スカパー！第1話無料放送

第1話先行放送：4月5日（日）20：00-21：00 ※スカパー！無料の日

(C)Beijing IQIYI Science&Technology Co.,Ltd.

出演：バイ・ジンティン（丁奇［ディン・チー］）、ジャニス・マン（安嵐［アンラン］）、ソン・ヤン（墨遠致［モー・ユアンチー］）、リウ・イージュン（蔣育文［ジャン・ユーウェン］）、チャン・ボージア（兪詩雅［ユー・シーヤー］）、チュティモン・ジョンジャルーンスックジン（マギー）、リッキー・チャン（段峥［ドゥアン・ジェン］） ほか

監督：リウ・ジャンムー（『南来北往～Always On The Move～』『破氷行動 ～ドラッグ・ウォーズ』）

脚本：ジャン・ウージー（『氷に恋したサンシャイン-驕陽伴我-』）

制作：2025年／中国／字幕／全16話／［原題］不眠日／［ヨミ］フミンビ メビウス

＜番組概要＞

ある日突然、“同じ1日を5回繰り返す”という特殊なタイムループ能力を授かった刑事が、遺伝子研究企業のCEOを狙った殺害予告事件と、関連する連続殺人事件の謎に迫っていく。『長風渡～あなたと綴る、運命の縁～』バイ・ジンティンが主演を務める、本格サスペンスドラマ。

『正当防衛～それは、正義か殺意か～』 ※日本初

放送日時：5月19日（火）スタート （月-金）9：30-10：30 ※スカパー！第1話無料放送

第1話先行放送：5月3日（日）21：00-22：00 ※スカパー！無料の日

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

出演：ガオ・イエ（方霊淵［ファン・リンユエン］）、チャン・ルーイ―（段鴻山［ドワン・ホンシャン］）、バイ・ジンティン（李沐風［リー・ムーフォン］） ほか

監督：リー・ユンリャン（『大唐狄公案 神探、王朝の謎を斬る』）

制作：2025年／中国／字幕／全15話／［原題］正当防衛／［ヨミ］セイトウボウエイ ソレハセイギカサツイカ

＜番組概要＞

“正当防衛か否か”が争点となる殺人事件の担当となったベテラン検察官が、別の殺人事件の容疑者となってしまい、自身も“正当防衛”を主張することに。この2つの事件の真相を追う若手検察官は、14年前に“過剰防衛”として起訴された、ある事件との関係に気づくが…。“正当防衛”をめぐる3つの事件が、驚愕の真相へと繋がっていく―。『狂飆』ガオ・イエ、『三体』チャン・ルーイー、『長風渡』バイ・ジンティン共演でおくる緊迫のリーガル・サスペンス。

第1話無料オンライン試写会を実施！

詳細は、各番組ページをご覧ください。

▼『不眠日-メビウス-』番組ページ（3/2(月)10:00～3/16(月)15:00まで）

https://www.ch-ginga.jp/detail/mobius/

▼『正当防衛～それは、正義か殺意か～』番組ページ（4/20(月)10:00～5/18(月)15:00まで）

https://www.ch-ginga.jp/detail/seitoubouei/

※4/1(水)4:00公開予定

観て当てよう！ プレゼントキャンペーン

『不眠日』＆『正当防衛』を観て、10,000円分のオリジナルQUOカードを当てよう！

番組放送終了直後に発表されるキーワードを集めて答えを公式サイトの応募フォームに記入して応募するだけ！

両作品のキーワード正解者の中から抽選で計3名様に、10,000円分のオリジナルQUOカードが当たる！！

※プレゼントキャンペーンに関する詳細は、チャンネル銀河公式サイトのプレゼントページ(https://www.ch-ginga.jp/present/)をご覧ください。

その他の中国歴史ドラマ

『唐朝詭事録＜とうちょうきじろく＞ 第二季-To the West-』※CSベーシック初

放送日時：4月7日（火）スタート （月-金）23：00-24：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

リピート：4月8日（水）スタート （月-金）7：00-8：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

第1話先行放送：4月5日（日）21：00-22：00 ※スカパー！無料の日

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE& TECHNOLOGY CO., LTD.

出演：ヤン・シューウェン（盧凌風［ろりょうふう］）、ヤン・チーガン（蘇無名［そむめい］）、ガオ・スーウェン（裴喜君［はいきくん］）、チェン・チュアン（費鶏師［ひけいし］）、スン・シュエニン（櫻桃［おうとう］） ほか

監督：バイ・シャン（『唐朝詭事録＜とうちょうきじろく＞-The Mystery of Kingdom-』『掌心～宮廷に響く復讐の鈴音～』）

脚本・原作：ウェイ・フォンファ（『唐朝詭事録＜とうちょうきじろく＞-The Mystery of Kingdom-』）

制作：2024年／中国／字幕／全40話／［原題］唐朝詭事録之西行／［ヨミ］トウチョウキジロク ダイニキ

＜番組概要＞

唐の時代を背景に、生き方も性格も対照的な若き武官と老練な検視人が、最強コンビとなって8つの奇怪な事件の謎に挑む。大人気サスペンス時代劇シリーズ待望の第2弾。

▼『唐朝詭事録＜とうちょうきじろく＞ 第二季-To the West-』番組ページ

https://www.ch-ginga.jp/detail/touchoukijiroku2/

『桃花、江山（こうざん）に燃ゆ～命がけの政略結婚～』※TV初

放送日時：5月1日（金）スタート （月-金）13：00-14：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

(C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited



出演：モン・ズーイー（姜桃花［きょうとうか］）、リウ・シュエイー（沈在野［しんざいや］）、ガオ・ハン（穆無垠［ぼくむぎん］）、ビエン・チョン（穆無瑕［ぼくむか］）、リウ・リンズー（孟蓁蓁［もうしんしん］）、ファン・モンイン（郘元華［りょげんか］） ほか

監督：イー・ジュン（『晩媚と影～紅きロマンス～』）

脚本：スーニー（『花轎喜事＜かきょうきじ＞』）、ペイ・ユーフェイ（『長歌行』） ほか

制作：2025年／中国／字幕／全36話／［原題］桃花映江山／［ヨミ］トウカコウザンニモユ イノチガケノセイリャクケッコン

＜番組概要＞

権謀の中心に立つ悪名高き宰相と、和親 のため敵国へ赴いた聡明な公主。罠により結ばれた2人は、互いに探り合い、利用し合いながらも、ともに困難を乗り越える中で次第に絆を育んでいく。『春花焔』リウ・シュエイー×『九重紫』モン・ズーイー共演でおくる、愛と策略の物語。

▼『桃花、江山（こうざん）に燃ゆ～命がけの政略結婚～』番組ページ

https://www.ch-ginga.jp/detail/touka/

※4/1(水)4:00公開予定

