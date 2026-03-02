春は“ありがとう”が最も交わされる季節--老舗和菓子店お亀堂が贈る「ありがとうを贈る、春。」企画開催
【リード】
卒業式のあと、校門で手渡される小さな袋。
異動の朝、机の上にそっと置かれた一言のメモ。
春は、一年で最も「ありがとう」が交わされる季節です。
卒業・卒園。
入学・入社。
異動・転勤。
退職。
そして新生活のスタート。
出会いと別れが重なるこの時期に、
創業70年以上、愛知県三河地域で和菓子づくりを続ける
株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、
ありがとう企画第2弾
「ありがとうを贈る、春。」
を開催いたします。
期間は2月23日から4月中旬まで。
“みんなでありがとうを贈る”をテーマに、春限定の和菓子プチギフトを展開します。
■ なぜ今、「ありがとう」なのか
春は、人生の節目が最も集中する季節です。
しかし一方で、
「忙しくてきちんと伝えられない」
「言葉にするのは少し照れくさい」
そんな声も少なくありません。
和菓子は、日本に古くからある“気持ちを包む文化”。
言葉の代わりに、
小さな菓子に想いを託す。
今回の企画は、
感謝の気持ちを“見えるかたち”にする取り組みです。
■ 3つの「ありがとう」ギフト
用途やシーンに合わせて選べる3種類を用意しました。
【ありがとうギフト小】2個入 720円
・あまえん坊 2個
・ギフトバッグ
・緩衝材・メッセージシール付き
ちょっとしたお礼やホワイトデーのお返しに。
【ありがとうギフト中】3個入 1,170円
・風神
・あまえん坊
・亀最中
・リバーシブルギフト包み
・メッセージシール付き
送別や異動のご挨拶に最適なセット。
【ありがとうギフト大】5個入 1,630円
・風神
・雷紙
・あまえん坊
・亀最中
・亀サブレ
節目の贈り物や、新生活の門出に。
■ 手書きメッセージカードで“自分の言葉”を
希望者には、手書きのメッセージカードを添えることができます。
お客様ご自身の言葉で書いていただきます。
たった一言でもいい。
「ありがとう。」
その一言が、
和菓子とともに、相手の心に届きます。
■ 想定シーン
・卒業式、卒園式
・入学式、入社式
・異動、退職、転勤
・ホワイトデー
・新生活スタート
・自分への“ありがとう”
春は、感謝が連鎖する季節です。
■ 代表コメント
代表取締役・森貴比古は語ります。
「春は、別れの季節と言われますが、
本当は“ありがとう”が一番多く生まれる季節だと思っています。
和菓子は、気持ちを包む文化。
みんなで“ありがとう”を伝え合える春になれば嬉しい。」
■ 企画概要
企画名：「ありがとうを贈る、春。」
期間：2月23日～4月中旬
販売場所：お亀堂各店舗
■ 老舗が提案する“ありがとう文化”
お亀堂はこれまでも、
行事や節目に寄り添う和菓子を提案してきました。
今回の企画は、
商品販売ではなく、
「ありがとうを可視化する取り組み」です。
春という特別な季節に、
感謝の気持ちを、和菓子にのせて。
みんなで“ありがとう”を贈る春を、広げていきます。
【会社概要】
株式会社お亀堂
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
代表取締役：森貴比古
HP：https://okamedo.jp/
X：https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/