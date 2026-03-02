春は“ありがとう”が最も交わされる季節--老舗和菓子店お亀堂が贈る「ありがとうを贈る、春。」企画開催

【リード】

株式会社お亀堂

卒業式のあと、校門で手渡される小さな袋。

異動の朝、机の上にそっと置かれた一言のメモ。

春は、一年で最も「ありがとう」が交わされる季節です。

卒業・卒園。

入学・入社。

異動・転勤。

退職。

そして新生活のスタート。

出会いと別れが重なるこの時期に、

創業70年以上、愛知県三河地域で和菓子づくりを続ける

株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、

ありがとう企画第2弾

「ありがとうを贈る、春。」

を開催いたします。

期間は2月23日から4月中旬まで。

“みんなでありがとうを贈る”をテーマに、春限定の和菓子プチギフトを展開します。

■ なぜ今、「ありがとう」なのか

春は、人生の節目が最も集中する季節です。

しかし一方で、

「忙しくてきちんと伝えられない」

「言葉にするのは少し照れくさい」

そんな声も少なくありません。

和菓子は、日本に古くからある“気持ちを包む文化”。

言葉の代わりに、

小さな菓子に想いを託す。

今回の企画は、

感謝の気持ちを“見えるかたち”にする取り組みです。

■ 3つの「ありがとう」ギフト

用途やシーンに合わせて選べる3種類を用意しました。

【ありがとうギフト小】2個入 720円

・あまえん坊 2個

・ギフトバッグ

・緩衝材・メッセージシール付き

ちょっとしたお礼やホワイトデーのお返しに。

【ありがとうギフト中】3個入 1,170円

・風神

・あまえん坊

・亀最中

・リバーシブルギフト包み

・メッセージシール付き

送別や異動のご挨拶に最適なセット。

【ありがとうギフト大】5個入 1,630円

・風神

・雷紙

・あまえん坊

・亀最中

・亀サブレ

節目の贈り物や、新生活の門出に。

■ 手書きメッセージカードで“自分の言葉”を

希望者には、手書きのメッセージカードを添えることができます。

お客様ご自身の言葉で書いていただきます。

たった一言でもいい。

「ありがとう。」

その一言が、

和菓子とともに、相手の心に届きます。

■ 想定シーン

・卒業式、卒園式

・入学式、入社式

・異動、退職、転勤

・ホワイトデー

・新生活スタート

・自分への“ありがとう”

春は、感謝が連鎖する季節です。

■ 代表コメント

代表取締役・森貴比古は語ります。

「春は、別れの季節と言われますが、

本当は“ありがとう”が一番多く生まれる季節だと思っています。

和菓子は、気持ちを包む文化。

みんなで“ありがとう”を伝え合える春になれば嬉しい。」

■ 企画概要

企画名：「ありがとうを贈る、春。」

期間：2月23日～4月中旬

販売場所：お亀堂各店舗

■ 老舗が提案する“ありがとう文化”

お亀堂はこれまでも、

行事や節目に寄り添う和菓子を提案してきました。

今回の企画は、

商品販売ではなく、

「ありがとうを可視化する取り組み」です。

春という特別な季節に、

感謝の気持ちを、和菓子にのせて。

みんなで“ありがとう”を贈る春を、広げていきます。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/

X：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/