Booost、2026年1月1日以降のEU CBAM本格実施期間対応に関する説明会（第2回）を2026年3月12日に開催

大手企業でのシェアNo.1*の「サステナビリティERP*1」の提供と、「サステナビリティ2026問題*2」の提唱を通じて、企業のSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）*3を支援するBooost株式会社（東京都品川区、代表取締役：青井宏憲、以下 当社）は、経済産業省「令和7年度 脱炭素推進国際会議実施・調査事業（ねじ・ボルト等メーカーの炭素排出量の算定・評価方法に係るデータ連携の基盤構築に向けた調査事業）」の一環として、2026年3月12日10：00～12：00に、2026年1月1日以降のEU CBAMの本格実施期間の対応を含む算定ガイドライン改訂版やUK CBAMの解説を行うオンライン説明会（第2回）を開催します。

■ 背景

CBAMは、EUが導入する排出量取引制度（EU-ETS）の対象産業に対する排出規制の結果、規制の緩い域外へ生産が移転してしまう“カーボンリーケージ”を防ぐために設けられた制度で、炭素排出量の多い特定の輸入品に賦課金を課す仕組みです。2023年10月からは移行期間として、輸入者に輸入品の炭素排出量の報告義務が課されています。

2026年1月1日から本格実施期間が始まり、鉄鋼製品やアルミニウム製品の一部であるねじ・ボルト等はCBAMの対象製品として、第三者検証済みの実データ、またはEUが定めたマークアップされたデフォルト値に基づく体化（内包）排出量（＝母材である棒鋼等を製造する際に発生した炭素排出量）の報告および炭素賦課金の支払いが必要になります。2026年のEU域内輸入量に基づき、2027年9月までに初回報告を行う必要があります。

こうした状況を踏まえ、経済産業省は、2024年2月に「ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドライン（令和6年2月）」を策定し、2025年2月には制度更新を反映した改訂と、国内のねじ・ボルト等メーカーのCBAM対応状況や影響範囲等を把握する調査を実施しています。

今回当社は、この事業の一環として2026年3月12日10：00～12：00に、EU CBAM対応のオンライン説明会（第2回）を開催します。

■ 説明会の概要・詳細

日時：2026年3月12日（木） 10:00～12:00

形式：オンライン

費用：無料（事前登録制）

＜プログラム＞

１. 算定ガイドライン改訂版説明

２. 第三者検証に関する最新情報説明

３. 本格実施期間のステークホルダー別アクション

４. UK CBAMの制度概要

５. その他

＜申し込み方法＞

オンライン説明会に参加希望の方は、3月11日17:00までに、以下のウェブフォームからお申し込みください。

お申込みフォーム :https://persol-pt.dipsurvey.net/498638?lang=ja※3月11日17:00締め切り

また、締め切り以降で参加ご希望の方は、以下よりご連絡ください。

締め切り以降のお問い合わせ :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7_ZuAoHUpUaRxzcLd8TnKPfjctS875lGm7Y0oiiLB_lUNDVDR05IMzVIWVAyQUNWOU9WNlpPQTIzQiQlQCN0PWcu

本説明会の開催にあたり、会議運営事務をパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社にご協力いただいております。

*出典：ITR「ITR Market View：予算・経費・サブスクリプション管理市場2025」サステナビリティ情報管理ツール市場（売上規模別）-年商5,000億円以上：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測）

*1 サステナビリティERP（booost Sustainability）は、自社およびサプライヤーのサステナビリティ関連財務情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。国際開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。

*2 「サステナビリティ2026問題」とは

サステナビリティ情報の開示義務化にあたって、多くの企業で着手が遅れており、その危機感も不足しているため、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念がある状況のことです。当社では2026年までにサステナビリティデータを経営へ利活用できる体制を構築することの重要性を提唱しています。

（日本をSX先進国へプロジェクト：https://booost-tech.com/2026sx/）

*3 サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）とは

社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革（トランスフォーメーション）を指す。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力（稼ぐ力）の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味している。（出典：伊藤レポート3.0）

■ サステナビリティ2026問題の解決を目指す「日本をSX先進国へ」プロジェクト

現在、多くの企業がサステナビリティ関連財務情報の開示義務化にあたり、着手遅れや危機感の不足から、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念のある状態である「サステナビリティ2026問題」に直面しています。この問題を乗り越え、日本企業のSX推進や企業価値向上を通じたグローバルでのプレゼンス向上を目指すために、当社は2024年11月に「日本をSX先進国へ」プロジェクトを立ち上げました。

本プロジェクトでは、現場の実務担当者と経営層（エグゼクティブ）それぞれに向けたイベントや支援施策を並行して展開しています。

「日本をSX先進国へ」プロジェクトサイト(https://booost-tech.com/2026sx/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease_all)（賛同企業募集中）

■ Booost株式会社について

当社は、シェアNo.1*のサステナビリティERP「booost Sustainability」を提供し、企業のSX*3を支援しています。

「booost Sustainability」は、国際開示基準に準拠し、環境・社会・ガバナンスに関するデータの収集・集計の自動化、リアルタイムモニタリング、XBRL対応での開示、財務的影響の算定を実現する統合型SXプラットフォームです。多階層の承認フローや第三者保証にも対応しており、サステナビリティ関連財務情報の開示に向けて発生する各業務をフェーズごとに包括的に支援します。

また、業界特化型ソリューションとして、製造業向け「booost Manufacturing」、物流・運輸向け「booost Logistics」、自動車業界向け「booost Automotive」を提供しており、各業界の実務要件に最適化したサステナビリティ対応を支援しています。「booost Sustainability」は提供開始以来、大企業を中心に92か国以上・約2,000社／192,000拠点以上（2025年9月時点）に導入されており、加えて、サステナビリティコンサルティング事業を通じて企業のプロジェクト推進に伴走し、企業価値向上に貢献しています。

