【GUCCI】デムナによるグッチ初のファッションショーで発表されたGucci Primavera コレクション

グッチはひとつのブランドであると同時に、多様な人々とつながり、文化的な共鳴点を作り出して います。その姿は「Gucci Primavera」に登場するさまざまなアーキタイプや趣向、アイデンティティ、そして装いの多様性にも反映されており、すでにグッチが語りかけている人々、そしてこれから語りかけたい人々へ向けたスタイルのパレットが広がっています。大理石の彫像に囲まれた記念碑的でミュージアムのような空間でコレクションを発表することは、私がこの卓越したブランドをどう捉えているかを表すものです。私のヴィジョンと呼応するかのように、loki がキュレーションした5つの異なるジャンルの音楽をひとつの美学として融合したサウンドが会場に響き渡ります。

本コレクションは、グッチの中核にあるデザイン哲学を体現しながら、シルエット、テクスチャー、素材における新たなボキャブラリーを確立します。軽やかさや着心地のよさ、そしてボディラインを意識したシルエットを探求した綿密なプロダクト開発により、限りなく身体に寄り添うシームレスなウェアを実現しました。そのフィット感はまさにグッチならではの感性の象徴であり、さらには熱圧着仕上げによる見えないエッジやカーブを描くヘムラインといったディテールがその完成度を高めています。

コレクションは、ホワイトのホージャリー素材で仕立てた究極のシームレス ミニドレスから幕を開けます。ファム・ファタールのムードをまとったドレスは、感覚をリセットする“口直し”のような一着です。ひとつのジャケットをスカート、レギンス、パンツと組み合わせ、オフィスからバーまで、さまざまな気分でのスタイリングを提案します。流れるように軽やかなテーラリングは、エアリーな繊細さと、しっとりとした感触を併せ持つ素材で仕立てられ、ローウエストのジャケットやパンツはストリートのムードを宿し、横向きに配したポケットで、個性的な佇まいを生み出します。

私にとって永遠のテーマであるウェアの新たな形の探求も登場します。トラックスーツとドレスを融合したモダンなトラックドレス、レギンスとパンツが一体化したデザイン、ジャケットとトップスをひとつにした超タイトな一着、そしてレザーシューズとスニーカーがスポーツカーのようなエアロダイナミズムを持った一足へと進化しています。

タイトなバブルブルゾン、ボンバージャケット、インターシャのシアリングにはボリュームのあるフェザーがあしらわれ、着る人の顔まわりを縁取るようにあふれ出します。バイカージャケットやフィットしたパンツ、円形に広がるストールには、柔らかさとしなやかさで選ばれた上質なレザーが快適な着心地をもたらします。

私の美意識を育んできた彫像作品からのインピレーションは、ルネサンスが理想とした均整のとれた肉体美を想起させるアドニス ルックへと昇華しています。さらに、ギリシャ彫刻のようにドレープをまとったTシャツと組み合わせたスケータールックや、《ヴィーナスの誕生》を思わせるホワイトのスレンダーなドレスへとつながっています。

フィットしたトップスとスレンダーなパンツのパーティーボーイ風ツーピースは、贅沢な装飾に包まれ、足元は裸足です。その華麗さと共鳴するように、ウエストまでの大胆なスリットの入ったドレスやミニドレス、そして、大きく開いたバックスタイルから、10カラットのダイヤモンドをあしらったホワイトゴールド製のGGタンガがのぞくドレスが、ショーを締めくくります。

アイコニックな〔グッチ バンブー 1947〕は、よりスリークなフォルムにアップデートされ、複数のレザーを組み合わせたしなやかなバンブーハンドルを備えています。アーカイブのクラッチバッグはスマートフォンと必要最低限のアイテムが収まるサイズになりました。私にとってグッチでの初のスニーカー〔マンハッタン〕は、ミニマルなバスケットシューズのシェイプにローファーのようなスリッポンの軽快さを融合。〔ジョヴァンニ〕と〔クパチーノ〕ローファーは柔らかな履き心地で、レザーシューズにありがちな硬さを感じさせません。

本コレクション、そして私が描くグッチのヴィジョンの根幹にあるのは、実践的な精神です。誰もが楽しめて、日常を豊かにし、身につけるだけで高揚が高まるアイテム。小難しい説明を必要とせず、そのものが魅力を放つ存在であることです。

会場には、ブランドアンバサダーのCOCONA (XG)をはじめ、女優の三吉彩花、グローバル・ブランドアンバサダーのリノ (Stray Kids)、パク・ギュヨン、ニンニン (aespa)、ジェイ・パーク、デミ・ムーアなどのセレブリティが来場しました。

ブランドアンバサダー COCONAブランドアンバサダー COCONA

三吉彩花グローバル・ブランドアンバサダー リノ

ニンニングローバル・ブランドアンバサダー パク・ギュヨン

ジェイ・パークデミ・ムーア

