3月9日は「QUOカードで『ありがとう』を贈る日」 QUOカード・QUOカードPayで“贈りたい時間”を選んで投稿するクオカード公式Xキャンペーンを3月2日（月）より開催

株式会社クオカード

全国共通のプリペイドカード「QUOカード」とスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」を発行している株式会社クオカード（以下 当社、本社：東京都中央区、代表取締役社長：近田 剛）は、当社が2022年に制定した3月9日の「QUOカードで『ありがとう』を贈る日」にちなんだクオカード公式Xキャンペーンを3月2日（月）より開催します。

本キャンペーンでは、クオカード公式Xアカウント（@quocardofficial(https://twitter.com/quocardofficial)）をフォローし、「ありがとう」を伝えたい相手へ“贈りたい時間”を3つの中から1つ選んで投稿すると、抽選で39名様に1万円分のQUOカード、または130名様にQUOカードPay3,900円分のいずれかが当たります。3つの“贈りたい時間”は、QUOカード・QUOカードPayを使って過ごしていただきたいひとときをご用意しました。

日頃の「ありがとう」を伝えたい相手を思い浮かべながら、ぜひ投稿してみてください。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、クオカード公式アカウント（@quocardofficial(https://x.com/quocardofficial)）をフォローし、QUOカードやQUOカードPayで「ありがとう」を伝えたい相手へ“贈りたい時間”を3つの中から1つ選んで投稿すると、抽選で39名様にQUOカード1万円分、または130名様にQUOカードPay3,900円分のいずれかが当たります。

https://x.com/quocardofficial

【参加方法】

１.@quocardofficial(https://x.com/quocardofficial)をフォロー

２.「ありがとう」を伝えたい相手へ“贈りたい時間”を3つの中から1つ選んで投稿

【キャンペーン期間】

2026年3月2日（月）～3月9日（月）23:59

【賞品】

・QUOカード1万円分 ：抽選で39名様

・QUOカードPay3,900円分：抽選で130名様

■3月9日は「QUOカードで『ありがとう』を贈る日」

もらって嬉しいギフトカードとして長年親しまれてきた「QUOカード」と、時代の変化に合わせ2019年に誕生したデジタルギフト「QUOカードPay」で、より多くの人々の「ありがとう」（サンキュー＝39）の気持ちを贈ってほしいという願いから、2022年に一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、毎年3月9日を「QUOカードで『ありがとう』を贈る日」に制定しました。

3月9日には贈る人・贈られる人・使えるお店の「三（3）者をつなぐク（9）オカード」という意味も込められています。

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/