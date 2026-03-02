【3月3日（火）開催】共催セミナー『売れる新商品は、開発段階から始まっている― 失敗しない商品づくりと販売設計の全体像 ―』を開催
株式会社LeaguEは、6社共催のオンラインセミナー『売れる新商品は、開発段階から始まっている
― 失敗しない商品づくりと販売設計の全体像 ―』を2026年3月3日（火）11時から開催いたします。
株式会社LeaguE/株式会社キャスター/株式会社マクロジ/株式会社PLAN-B/株式会社コマースファクトリー/株式会社グランネット の6社が、“売れる必然性”を設計する考え方を徹底解説します。
セミナー概要
人は、手にした“答え”ではなく、
胸に残る“問い”で動きます。
なのに私たちは、新商品をつくるときほど
「何を作るか」ばかりに追われてしまう。
発売してから売り方に迷い、広告や値下げで埋め合わせる--
その苦しさ、よく分かります。
その原因は、商品の良し悪し以前に、
“開発”と“販売”が分断されたまま走っていること。
そして、「誰にとって、なぜそれが必要か」という問いが曖昧なまま進んでしまうこと。
本ウェビナーでは、開発段階から「誰に・何を・どう売るか」を一本の線でつなぎ、
“売れる必然性”を設計する考え方を整理します。
次の新商品を、偶然のヒットではなく「必然の成果」に変えるために。
今すぐ参加枠を押さえてください。
こんな方におすすめ
- 新商品を出しても初速が弱く、発売後のテコ入れ（広告・値下げ）で消耗している
- 「いいものを作ったのに売れない」状況から、次は確実に勝率を上げたい
- 開発・マーケ・営業で話が噛み合わず、“結局だれが何を決めるのか”が曖昧になっている
- EC／モール／卸／BtoBなど、売り方に合わせた商品設計の判断軸を持ちたい
- 在庫リスクや無駄な工数を減らし、新商品を単発ではなく「事業」として伸ばしていきたい
セミナープログラム
第1部（11:05～11:30）
勝部 雄太（かつべ ゆうた）
株式会社LeaguE 取締役副社長
ゼロから売れるECブランドの立ち上げ方―海外ブランドの人気商品を独占販売する方法―
海外で売れている日本未上陸のブランドの独占販売権を獲得し販売する“海外ブランド総代理ビジネス”。
仕入れ資金不要かつ在庫リスクなしのスモールスタートで販売初月から1000万円超の売上を作る方法に注目が集まっています。
海外のヒット商品の日本における独占販売権の獲得方法から、クラファンを活用したリスクを大幅に抑えて販売し、
新規の物販事業を軌道に乗せるまでの戦略を事例を交えながら解説します。
第2部（11:30～11:55）
若月菫（わかつきすみれ）
株式会社キャスター 部長・ECコンサルティング事業部
第3部（11:55～12:20）
赤松 康平（あかまつ こうへい）
株式会社マクロジ 取締役副社長
商品を売らず、ストーリーを売る。「指名買い」を創る、体験訴求のEC戦略
新商品を売り出すとき、スペックや価格を訴求軸にしていませんか。
EC事業者が増え競争が激化する今、商品そのものに依存した販促だけでは比較検討に埋もれやすく、
結果として広告費や値引きに頼りきりの「売るほど利益が削られる」状態に陥るケースも少なくありません。
重要なのは、“何を売るか”ではなく、“どんな体験価値として届けるか”を設計する視点です。
本パートでは、SNS運用やインフルエンサー施策を活用し、体験価値を軸に、比較される前に指名で選ばれる新商品の売り出し方と実践ポイントを解説します。
第４部（12:20～12:45）
福田 龍幸（ふくだ りゅうこう）
株式会社PLAN-B プロダクトマーケティングマネージャー
高単価D2Cでも広告ROAS 400%を実現！創業者ストーリーを武器にしたスケール施策
多くのブランドが新規獲得コストの増大とリピート率の低迷に悩む中、
ブランドが既に保有しているストーリーや専門性を再定義し、顧客の信頼を獲得するクリエイティブ事例を公開。
新ブランド×高単価商材でありながらWeb広告でROAS400％超、月間売上1,000万円越えを達成した背景をお伝えします。
第５部（12:45～13:10）
三角 星矢（みすみ せいや）
株式会社コマースファクトリー TikTokショップ事業部長
TikTok Shopにも売れる型アリ。
月商1,000万円を超えた事例から「売れる型」を徹底解説！
急速に市場を拡大させているTikTok Shopですが「ただ商品を出品すれば売れる」というわけではありません。
そこには、ショート動画とライブ配信を掛け合わせ、ユーザーの購買意欲を瞬時に高める独自の「売れる型」が存在します。
本セミナーでは、最新の市場動向を紐解きながら、TikTok Shop特有の勝ちパターンを徹底解説。
目玉として、宮崎の「おから屋さん」が、どのようにして月商4桁を突破するまでに至ったのか、具体的な施策と試行錯誤のプロセスを赤裸々に公開します。
「何から手をつければいいか分からない」「今の運用で売上が伸び悩んでいる」という事業者様にとって、明日から実践できる具体的なヒントが詰まった内容です。
次世代のEC戦略を、リアルな成功事例とともに体感してください。
第６部（13:10～13:35）
呉 和樹（くれ かずき）
株式会社グランネット 執行役員
新商品、自社ECに”載せただけ”で終わっていませんか？
― 既存サイトのアクセスを新商品の売上に変える、導線・ページ設計の実践法
自社ECを運営していれば、アクセスという”資産”がたまります。
しかし新商品ページは既存テンプレートのまま作られ、導線やキーワード設計は後回しになりがちです。
結果、アクセスは既存商品に偏り、新商品は埋もれたまま放置されてしまいます。
本セッションでは、累計1,000社超の支援実績をもとにした、3つの実践的なテーマを解説します。
１. 既存アクセスを新商品に流す導線設計
サイト内検索や関連リンクを活用し、既存ページの流入を新商品へ接続する方法
２. 一覧→詳細→購入の階層別・離脱防止のページ構成
遷移データから見える離脱ポイントと、階層ごとの改善アプローチ
３. 購入率を引き上げる商品ページ最適化
ファーストビュー・商品説明・CTAの改善優先順位と着手順序
新商品を出すたびに広告に頼るのではなく、サイトの集客力で売れる仕組みのつくり方をお伝えします。
※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）
開催概要
日時：2026年3月3日（火）11:00～
参加方法：オンライン（Zoom）
参加費：無料
備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）
※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。
セミナーの詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/10/20260303/)から確認してください。
問い合わせ先
株式会社LeaguE
メールアドレス：support@league-japan.com