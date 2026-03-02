【3/19 Web開催決定】AI時代がもたらすキャリア開発の“これから”― 組織を強くするキャリア支援の考え方

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2026年3月19日（木）に、人事・労務部門のご担当者様/責任者様、人材育成・人材開発のご担当者様/責任者様を対象としたWebセミナー「AI時代がもたらすキャリア開発の“これから”― 組織を強くするキャリア支援の考え方」を開催いたします。

本セミナーでは、AI時代におけるキャリア支援のあり方をテーマに、生成AIの最新動向や事例を踏まえながら、「プロティアン・キャリア」の視点から人の成長とキャリア自律の実現方法を探ります。効率化にとどまらず、人の可能性を引き出し組織を強くするキャリア開発の考え方を、多角的な議論を通じて深掘りします。

「人生100年時代」ともいわれる昨今、組織が従業員のキャリアを管理する従来のあり方から、個人が自らのキャリアを主体的に形成する「キャリア自律」が、個人と組織の双方にとって重要視されています。

同時に、現代における生成AIの進化により生産性向上や業務効率化が注目される一方で、「人の成長」「キャリア自律」「エンゲージメント」といった本質的なテーマに、AIをどう結びつけるべきか、明確な答えを持てていない組織も少なくありません。

本セミナーでは、個人が主体的にキャリアを柔軟に形成し、成長し続けることを重視する新しいキャリア観として注目される「プロティアン・キャリア」の研修を手掛ける4designs株式会社の栗原 和也氏がご登壇。

生成AIに関する最新データや事例をもとに、効率化や生産性向上にとどまらず、“人の可能性をどう解き放つか”という視点からキャリア開発を捉え直します。

後半のパネルトークでは、当社 メンタリティマネジメントソリューション本部 ディレクターの藤本 方久を交え、AI時代におけるキャリア支援や人材育成について、多角的に掘り下げながら議論を展開します。

「キャリア×AI」をテーマに、AI時代におけるキャリア支援の本質と、人が介在することの価値について深掘りしていくセミナーです。ぜひご参加ください。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/catc-atc-00568?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00179260227&utm_Campaign_cus=prti00179260227

■日時：2026年3月19日(木) 11:00～12:00

■申込期間：2026年3月16日(月) 18:00まで

■参加費：無料

■対象：人事・労務部門のご担当者様/責任者様、人材育成・人材開発のご担当者様/責任者様

■主催：株式会社 アドバンテッジリスクマネジメント、4designs株式会社

■講演内容

１．はじめに 当社が描くウェルビーイングにつながる人材育成

２．4designs株式会社 栗原 和也氏の講演

３．栗原氏と当社 藤本 方久によるパネルトーク

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。