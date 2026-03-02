TWOSTONE&SonsグループのM&A承継機構、事業成長に伴うオフィス移転のお知らせ

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社M&A承継機構（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西村将明、以下 M&A承継機構）は、今後の更なる事業成長への対応および人員拡大を見据え、本社を東京都港区「Wビル」へ移転したことをお知らせいたします。

なお、新オフィスは本日2026年3月２日より稼働を開始いたします。

■移転の背景

M&A承継機構は、TWOSTONE&Sonsグループの一員として、「M&Aアドバイザリー事業」を展開しております。TWOSTONE&Sonsグループが培ってきた強固なエンジニアネットワークおよびDX推進の知見と、専門性の高いM&Aノウハウを融合させ、独自の事業承継支援を推進してまいりました。

このたび、事業拡大に伴う人員増加への対応に加え、業務効率の向上とより働きやすい環境の整備を目的として、グループ本社から「Wビル」へオフィスを移転いたしました。

今後も、より質の高いM&Aサービスの提供を目指すとともに、日本国内で深刻化する事業承継問題の解消に一層尽力してまいります。

■移転先新オフィスの概要

・所在地：東京都港区港南1-8-15 Wビル13階

・アクセス：JR各線／京急本線「品川駅」 港南口より徒歩5分

・営業開始日：2026年３月２日

※エントランスイメージ

■M&A承継機構について

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、M&Aアドバイザリー事業を展開しております。詳しくは、M&A承継機構コーポレートサイト（https://ma-sg.co.jp/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

https://tech-boost.jp/

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

https://sonosaki-ads.com/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

