au PAY マーケット、3月3日からの「三太郎の日」と「お買い物ラリー」でMOZやPUMAなどのブランド靴が最大80%割引やスターバックス・T-falの人気ギフトがおトクになるセールを実施

auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、2026年3月3日から3月6日までの期間、三太郎の日およびお買い物ラリーを開催します。

春の新生活に向けて、靴専門店「SHOE PLAZA au PAY マーケット店」では、MOZやPUMAなどのブランド商品や人気のスパットシューズなど、通学・通勤や春のお出かけに最適な商品が最大80%割引でご購入いただけます。また、ギフト専門店「ソムリエ＠ギフト au PAY マーケット店」では、出店10周年の感謝を込めた大感謝祭として、新生活やホワイトデー商品が最大50%割引で購入できる割引セールや毎日先着でPontaパス会員限定の半額クーポン配布を行います。

さらに、三太郎の日特典として、Pontaパス会員のお客さまでお買い物時にau PAY カードでお支払いいただくと、最大5%のPontaポイント（au PAY マーケット限定）を還元します。そのほか、複数店舗の買い回りでポイント還元するお買い物ラリー特典とあわせて最大39%のポイント還元となります。

■店舗コラボレーションセールについて

（１）SHOE PLAZA au PAY マーケット店

（https://plus.wowma.jp/user/90630323/plus/event/index20260303corabo.html(https://plus.wowma.jp/user/90630323/plus/event/index20260303corabo.html)）

（１）目玉商品〈商品例〉



（２） ソムリエ＠ギフト au PAY マーケット店

（https://plus.wowma.jp/user/36901407/plus/event/sale/2603_santaro/(https://plus.wowma.jp/user/36901407/plus/event/sale/2603_santaro/)）

（１）最大50%割引セール〈商品例〉



■三太郎の日特典（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）

三太郎の日特典の詳細は、こちら（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）からご確認ください。

■お買い物ラリー特典

そのほか、詳細はこちら（https://wowma.jp/feature/okaimonorally(https://wowma.jp/feature/okaimonorally)）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html(https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html)）をスマートフォンよりご確認ください。

※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。