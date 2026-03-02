オリコ、ぎふ農業協同組合と事業性ローン小口タイプの取り扱いを開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、ぎふ農業協同組合（岐阜県岐阜市、代表理事会長：櫻井 宏）と提携し、2026年3月2日より事業性ローン小口タイプ（以下、本ローン）の取り扱いを開始いたしました。

本ローンは、法人および個人事業主のお客さまを対象に、運転資金・設備資金などの事業資金にご利用いただけます。事業資金を必要とするお客さまの負担を軽減し、ニーズに素早くお応えできる商品です。

■商品の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/410_1_01e9d8ef241160d0bda300335647fec7.jpg?v=202603030451 ]

オリコは、1983年に金融機関と提携した個人向け融資の保証業務を開始し、法人・個人事業主のお客さまに、事業性融資の保証商品を提供するなど、多くの金融機関にご導入いただいております。今後も金融機関との提携関係の一層の強化を図り、クレジット事業で培った豊富なノウハウで、お客さまに満足いただける商品・サービスを提供してまいります。