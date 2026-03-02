20周年を迎えるいきものがかり 水野良樹が登場！『FM802 HOLIDAY SPECIAL ハービス Blooming Thanks』の放送が決定！

株式会社 FM802

3月20日(金・祝)12:00-14:58にて『FM802 HOLIDAY SPECIAL ハービス Blooming Thanks』の特別番組の放送が決定しました！

ゲストにはデビュー20周年を迎えるいきものがかりから水野良樹が登場！FM802 DJの加藤真樹子と3時間生放送でお届けします。

そして番組がオンエアとなる3月20日(金・祝)から “ハービスPLAZA/PLAZA ENT”にて「いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～」の特別展示がスタートします。

3月20日(金・祝)～4月12日(日)の会期中、いきものがかりが体験してきた様々なキャリアを、グループの視点から様々な形で表現された作品をお楽しみいただける特別展示です。

番組ではそんないきものがかりの20周年の歴史のお話もたっぷり伺います。お楽しみに！

【番組概要】

FM802 HOLIDAY SPECIAL ハービス Blooming Thanks

●日時＝2026年3月20日（金・祝）12:00-14:58

●DJ＝加藤真樹子

●GUEST＝水野良樹(いきものがかり）

●番組詳細URL＝https://funky802.com/site/pickup_detail/8163

【展示情報】

いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～

【期間】2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）

【場所】ハービスPLAZA/PLAZA ENT館内各所

https://www.herbis.jp/ikimonogakari2026