登壇者決定！大手8社に眠る機会を活用してスタートアップを創出！東京都協定事業「STUDIO 10X」デモデイ - 3月24日開催

東京都協定事業「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業」に採択された株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ）は、建設・不動産・まちづくり・物流・環境領域におけるスタートアップ創出支援プログラム「STUDIO 10X」を運営しています。

この度、その集大成となる成果発表会を、2026年3月24日（火）17時30分より、東京都千代田区のTokyo Innovation Base（TiB）で、デモデイを開催します。ゼロイチのリアルな現場と新しい取組への挑戦をぜひ会場で体感してください。

申し込みサイト：https://studio10x-260324.peatix.com/(https://studio10x-260324.peatix.com/)

#1 inio株式会社（2026年2月設立見込） Studio10x採択者

折井 茜 | inio株式会社 代表取締役／フレグランスプランナー

JR九州にて駅・駅ビル開発に携わった後、香水ブランドのマネージャーとして商品企画・ブランド運営を経験。独立後、100％天然香料のみを用いたフレグランスのスタートアップとしてinio株式会社を創業。地域資源や文化背景を読み解き、香りを宿泊施設・商業空間・公共空間・プロダクトへ実装することで、体験価値・滞在価値・ブランド価値へと転換する「香りの経済価値」の設計に取り組んでいる。

inio株式会社

inio株式会社は、香りを情緒的価値にとどめず、事業や空間に実装可能な「経済価値」として設計するフレグランスカンパニーです。100％天然香料を用い、地域資源や文化的背景を読み解きながら、宿泊施設・商業空間・公共空間・プロダクトへ香りを組み込み、体験価値と滞在価値の向上を支援してきました。香りが人の行動や記憶、選択に与える影響を構造的に捉え、ブランド価値や収益機会へと転換することが私たちの強みです。香りを「Nice to Have」から、事業に組み込むべき価値へ。見えない空気に、明確な意味と経済性をもたらします。

#2 ENDHAVING株式会社（2025年12月設立） Studio10x採択者

星 林奈 | ENDHAVING株式会社 代表取締役

アマゾンジャパン、ヨガ・ピラティススタジオ経営会社、行政職員を経験。子ども食堂の設立・運営など地域の社会活動にも取り組む。2024年にG'sアカデミーを卒業し、GLOBAL GEEK AUDITIONにてオーディエンス賞を受賞。約10年のヨガ講師経験と仏教への深い関心をもとに、2025年12月ENDHAVING株式会社を設立。仏教・マインドフルネスを通じた社会変革を志す3児の母。親しい人たちからは「いつもニコニコ肝っ玉母ちゃん」「歩くパワースポット」「ハッピーのアクティブシード」と形容される。

ENDHAVING株式会社

「満たされた世界は、満たされた個人から」を理念に、2025年12月北海道札幌市で設立。仏教の智慧とウェルネスを組み合わせ、現代人の内なる充足を支援する事業を展開する。主力事業は「寺コワ」と呼ばれる会員制コワーキングスペース。平日に空いているお寺の本堂・客殿を静寂の作業空間として提供し、経営者・起業家を中心としたコミュニティを形成する。完全紹介制・入会審査制により質の高い場づくりを実現。訪日外国人向けの坐禅・宿坊体験、企業向けマインドフルネス研修なども手がける。お寺には若い世代との接点を、利用者には本質的な体験を届ける、双方に価値をもたらすモデルを構築している。

#3 Abnous Podia Invest&Architect株式会社（2026年3月設立見込） Studio10x採択者

伊純 明寛 | Abnous Podia Invest&Architect株式会社 CEO

製薬企業にて長年バイオマテリアルの研究を行った後、薬剤投与デバイスの薬事および事業開発のゼネラルマネージャーとしてM&A交渉を交渉。売却交渉先であった綜研化学（株）に参画し、Senior Technology Strategistとして国内外の技術シーズとのオープンイノベーションおよび出資検討を担当している。自身のバックグラウンドであるバイオマテリアル開発の技術と海外での研究シーズ発掘経験を活かし、新規建築素材の開発企業を創業。

#4 SenseDrive株式会社（2025年4月設立） Studio10x採択者

仲上 裕斗 | SenseDrive株式会社 代表取締役

2015年に静岡大学で博士（理学）を取得。NEDO技術戦略研究センターにて、技術戦略の作り方の設計と実装等に従事。2020年に弁理士事務所にて、戦略コンサルティング事業を立ち上げ、事業・知財・標準等、戦略立案から実装までを実施。2025年に、やりたいことを見つけられる環境づくりを目指し、ＳｅｎｓｅＤｒｉｖｅ株式会社を設立。培ってきた仕事の魅力を抽出と魅力体験の設計・運営ノウハウを活かし事業を展開。（一社）研究・イノベーション学会理事・「標準化の科学」研究懇談会代表、NEDO戦略構築アドバイザー、京都大学生存圏研究所特任講師などを併任。

SenseDrive株式会社

弊社は2025年1月よりSTUDIO10Xにて活動を行い、2025年4月に設立しました。2025年12月には、「MEBUKU by Vlag yokohama」第2期に採択いただき、活動しております。弊社は“やりたいことを見つけられる環境づくり”を目指しております。このために、「自分が興味を持てること、今は持てないコト」に気づくセンスメイキングエコノミーという、AI・ロボットによる人の役割の変革に対応する新たな経済活動を確立します。事業としては、各地で仕事体験を、エンタメとして全世代が楽しめる機会を提供します。仕事はまちの魅力でもあり、観光資源にもなります。そのまちにしかない企業の仕事は、まちの魅力としても貴重なアセットです。まち・ひと・仕事の連携により、更にワクワクする社会を構築します。

#5 株式会社カシスト（2025年2月設立） 01Booster Studio採択者

吉松 良平 | 株式会社カシスト 代表取締役

自衛隊出身。後期教育隊にて最優秀隊員賞を受賞。建設・インフラ系の現場企業を経営後、技能や業務が属人化する現場課題に向き合い、株式会社カシストを設立。東京都のスタートアップ支援事業「TIB STUDIO」に採択され、01Boosterの伴走支援を受けながら事業を磨く。建設・交通など社会インフラ領域において、現場の暗黙知を可視化し、育成・業務標準化へとつなげるDX事業を展開。全国クラウド実践大賞（経済産業省・デジタル庁後援）大賞受賞。

株式会社カシスト

株式会社カシストは、建設・運輸・インフラ産業における属人化した業務や技能を可視化し、動画教材と育成プログラムとして体系化する現場DXスタートアップです。業務観察・撮影によって熟練者の暗黙知を抽出し、新人でも短期間で習得できる教育モデルを構築。タクシー会社や建設施工会社において育成期間短縮や離職率改善の実績を持ちます。自治体や大企業との連携を通じ、社会インフラを支える人材育成基盤の構築を目指しています。

#6 株式会社Back Cast .Design（2023年6月設立） 01Booster Studio採択者

北 敬介 | 株式会社Back Cast .Design 代表取締役 CEO

清水建設にて現場管理業務を15年従事し、作業所所長などを経験。現場管理に大きな課題を感じ、視座を上げるために明豊FWでCMr業に従事。自身が感じた課題は業界全体に及ぶことを知り。建設ITスタートアップを経て、属人的である建設業界の課題を解決するために起業を決意。

デモデイ概要

タイムスケジュール

スタートアップ創出支援プログラム「STUDIO10X」

「STUDIO 10X」では、建設・不動産・まちづくり・物流・環境といったテーマに興味を持つ起業志望者の方々を対象に、アイデアづくりから法人設立、有償顧客獲得まで手厚くサポートします。支援内容は、エンジニアによるMVP開発支援、定期メンタリングを含む事業開発支援、パートナー企業に眠る機会の提供、コワーキングオフィス提供、事業計画・資本政策作成支援、アーデアプール提供など多岐にわたります。

ウェブサイト： https://studio10x.01booster.co.jp/(https://studio10x.01booster.co.jp/)

ベンチャースタジオ「01Booster Studio」について

株式会社ゼロワンブースターでは、建設・不動産領域に特化したベンチャースタジオを2022年9月より運営しております。01Booster Studioでは、領域特化による専門性や人脈に強みを持っており、これまでの運用実績として、90チームの起業家を支援し、21社のスタートアップ創出を実現しました。

ウェブサイト：https://studio.01booster.co.jp(https://studio.01booster.co.jp)

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

