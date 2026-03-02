ZERO HALLIBURTONより、優雅で軽やかな新作メンズゴルフウェア登場　2026年3月上旬より順次発売

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、“DRIVE&DRIVE 旅とゴルフを愛する大人たちへ”をコンセプトとするゴルフコレクションより、2026 Spring & Summer Collection の新作メンズウェアを発売します。

今季はシーズンカラーに“ライトグリーン”を取り入れました。

2026年3月上旬より、直営店、オンラインストア、全国の百貨店・専門店にて順次展開予定です。

■ 2026 Spring & Summer Collection

今期のテーマは、“Elegant Breeze”(優雅なそよ風)。

シーズンカラーに、涼やかな“ライトグリーン”をセレクトし、夏の暑さを和らげる優雅で軽やかなゴルフスタイルを提案します。

引き続きゴルファーズファーストの精神を継承し、洗練されたデザインに高機能を備えたプロダクトをラインアップ。ウェアから、ポーチ類、キャディバッグまで揃い、統一感のあるトータルコーディネートが可能です。

また、ブランドの原点〈アルミニウムケース〉を思わせる、メタリックなロゴやダブルリブデザインなどのディテールを施し、ゼロハリバートンならではの世界観を演出しています。

特別なゴルフシーンから日常のひとときまで、上質な大人のゴルフスタイルをご堪能ください。

特設サイト：https://zerohalliburton.jp/pages/2026-ss-golf-collection

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kJP5QNZV-5E ]

YOUTUBE：https://youtu.be/kJP5QNZV-5E?si=XJ8tKKaCU2W_Q6P1

■シーズンビジュアル（一例）

キャップ(85068-06)\9,900/ボーダーシャツ(85189-04)\26,400/パンツ（85201-06）\35,200/ベルト(85321-06) \14,300/カートトート(85283-05) \17,600キャップ(85066-03)\9,900/モノグラムシャツ(85195-03)\26,400/サッカーパンツ(85197-03)\35,200/ベルト(85322-03)\14,300/キャディバッグ(85292-09)\143,000

キャップ(85068-01)\9,900/ニットベスト(85186-01)\30,800/カモ柄シャツ(85191-01)\26,400/ショートパンツ(85200-01)\30,800ジャケット(85203-01)\46,200/ニット(85196-01)\35,200/パンツ(85204-01)\35,200/ベルト(85321-01)\14,300/キャディバッグ(85231-09)\95,700

■ 商品紹介(一例)

ライトジャケット \40,700/ライトショートパンツ\30,800ゼロハリバートンが提案する、スポーティなセットアップ

薄手で軽やかな高機能素材を採用。ストレッチ性や撥水性を備え、天候の変化にも柔軟に対応します。

肩まわりの動きを妨げないラグランスリーブ設計や、ダブルリブデザインを取り入れたパンチング加工により、快適な着心地を実現しました。

同色のパイピングやメタリックなロゴをあしらい、スポーティーながらシックな印象に。

ボーダーシャツ \26,400大人ゴルファーの定番、上質なボーダーシャツ

軽量で肌触りの良い高機能素材を採用。吸汗速乾性、UVカット性に優れ、暑い季節も快適です。

ボーダーの幅にこだわったデザインに、ワイドカラーを組み合わせ、顔まわりに上品さをプラス。

無地のパンツとも好相性です。

ショートパンツ\30,800品格が際立つ、ホワイトパンツ

下着の透けを軽減する素材を採用。ホワイトパンツならではの品格を保ちます。

撥水性、UVカット性、ストレッチ性を備え、日常でもゴルフシーンでも余裕ある大人のスタイルにふさわしい一着です。

■取扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL.03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL.03-6256-0175)

・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）

・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list

■About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。

ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/