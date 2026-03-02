ZERO HALLIBURTONより、優雅で軽やかな新作メンズゴルフウェア登場 2026年3月上旬より順次発売
米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、“DRIVE&DRIVE 旅とゴルフを愛する大人たちへ”をコンセプトとするゴルフコレクションより、2026 Spring & Summer Collection の新作メンズウェアを発売します。
今季はシーズンカラーに“ライトグリーン”を取り入れました。
2026年3月上旬より、直営店、オンラインストア、全国の百貨店・専門店にて順次展開予定です。
■ 2026 Spring & Summer Collection
今期のテーマは、“Elegant Breeze”(優雅なそよ風)。
シーズンカラーに、涼やかな“ライトグリーン”をセレクトし、夏の暑さを和らげる優雅で軽やかなゴルフスタイルを提案します。
引き続きゴルファーズファーストの精神を継承し、洗練されたデザインに高機能を備えたプロダクトをラインアップ。ウェアから、ポーチ類、キャディバッグまで揃い、統一感のあるトータルコーディネートが可能です。
また、ブランドの原点〈アルミニウムケース〉を思わせる、メタリックなロゴやダブルリブデザインなどのディテールを施し、ゼロハリバートンならではの世界観を演出しています。
特別なゴルフシーンから日常のひとときまで、上質な大人のゴルフスタイルをご堪能ください。
特設サイト：https://zerohalliburton.jp/pages/2026-ss-golf-collection
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kJP5QNZV-5E ]
YOUTUBE：https://youtu.be/kJP5QNZV-5E?si=XJ8tKKaCU2W_Q6P1
■シーズンビジュアル（一例）
キャップ(85068-06)\9,900/ボーダーシャツ(85189-04)\26,400/パンツ（85201-06）\35,200/ベルト(85321-06) \14,300/カートトート(85283-05) \17,600
キャップ(85066-03)\9,900/モノグラムシャツ(85195-03)\26,400/サッカーパンツ(85197-03)\35,200/ベルト(85322-03)\14,300/キャディバッグ(85292-09)\143,000
キャップ(85068-01)\9,900/ニットベスト(85186-01)\30,800/カモ柄シャツ(85191-01)\26,400/ショートパンツ(85200-01)\30,800
ジャケット(85203-01)\46,200/ニット(85196-01)\35,200/パンツ(85204-01)\35,200/ベルト(85321-01)\14,300/キャディバッグ(85231-09)\95,700
■ 商品紹介(一例)
ライトジャケット \40,700/ライトショートパンツ\30,800
ゼロハリバートンが提案する、スポーティなセットアップ
薄手で軽やかな高機能素材を採用。ストレッチ性や撥水性を備え、天候の変化にも柔軟に対応します。
肩まわりの動きを妨げないラグランスリーブ設計や、ダブルリブデザインを取り入れたパンチング加工により、快適な着心地を実現しました。
同色のパイピングやメタリックなロゴをあしらい、スポーティーながらシックな印象に。
ボーダーシャツ \26,400
大人ゴルファーの定番、上質なボーダーシャツ
軽量で肌触りの良い高機能素材を採用。吸汗速乾性、UVカット性に優れ、暑い季節も快適です。
ボーダーの幅にこだわったデザインに、ワイドカラーを組み合わせ、顔まわりに上品さをプラス。
無地のパンツとも好相性です。
ショートパンツ\30,800
品格が際立つ、ホワイトパンツ
下着の透けを軽減する素材を採用。ホワイトパンツならではの品格を保ちます。
撥水性、UVカット性、ストレッチ性を備え、日常でもゴルフシーンでも余裕ある大人のスタイルにふさわしい一着です。
■取扱い直営店舗
・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/
・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL.03-6276-2202)
・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL.03-6256-0175)
・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）
・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）
・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）
・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）
※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。
※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list
■About ZERO HALLIBURTON
「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。
ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。
HP：https://zerohalliburton.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/