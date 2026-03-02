『25ans（ヴァンサンカン）』新編集長に外岡 佐知子が就任

株式会社ハースト婦人画報社

株式会社ハースト婦人画報社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、2026年3月1日付けで『25ans（ヴァンサンカン）』の新編集長に外岡 佐知子（とのおか・さちこ）が就任したことをお知らせします。あわせてラグジュアリーウエディングを牽引する『25ans Wedding（ヴァンサンカン ウエディング）』の新編集長には柴田 かつ恵が就任いたしました。

『25ans（ヴァンサンカン）』新編集長 外岡 佐知子（とのおか・さちこ）

1980年の創刊以来、『25ans』は常に時代の“エレガンスの象徴”であり続けてまいりました。このたび、プリントとデジタルの編集部を統合した新体制へと移行し、誌面やWeb、SNS、イベントといったすべてのプラットフォームを通じて、オーディエンスのライフスタイルに深く寄り添う多角的なラグジュアリーメディアへと進化いたします。



新編集長の外岡は、これまでファッションメディア『ELLEgirl（エル ガール）』および『ELLE Digital（エル デジタル）』、『ELLE Japon（エル・ジャポン）』で培った卓越した編集力に加え、近年は『25ans Digital』および『25ans Wedding Digital』の編集長として同媒体を急成長させてきた実績を持ちます。時代の先を読むデジタルでの知見と、次世代の富裕層（Gen Z）に対する深い洞察力を武器に、『25ans』を次なるステージへとけん引します。

■新編集長の外岡 佐知子より、就任のご挨拶

45年の歴史が物語る、読者の方からの長く厚い信頼。創刊以来『25ans』は、ひたすらに“エレガンスに生きる”という美意識を問い続けてきました。これは時代が変わっても決して揺るぐことがない、唯一無二の価値だと考えます。

ファンの皆様と、このメディア・バリューをさらに多くの時間で共有すべく、『25ans』はデジタルプラットフォームにも長けたメディアとして進化いたします。グローバルな時代変革とともに、タッチポイントが変化するなか、私たちは少しでも多くの上質な時間をファンの皆様と共有したいと考えます。

読み手の一瞬、一瞬を高揚感で満たし、日々ポジティブなマインドをモチベートできるメディアであるために。「ユーザーファースト」を基軸に、エレガンスの審美眼に長けたエディターたちが、さまざまなプラットフォームをハンドリングしながら柔軟に情報を発信します。

『25ans』のライフスタイルを望む女性の、すべてのモーメントを、よりエレガントに。シームレスなラグジュアリーメディアへと歩みを進める『25ans』にどうぞご期待ください。

■『25ans』新編集長 外岡 佐知子（とのおか・さちこ） プロフィール

2007年、ハースト婦人画報社に入社。『ELLEgirl』『ELLE Digital』『ELLE Japon』にて、ファッションを中心に、ビューティー、カルチャーに関するコンテンツ制作を担当し、2018年シニアエディターに。2020年9月に『25ans Digital』編集部のコンテンツ・マネージャーを経て、2021年1月に編集長就任。同年9月より『25ans Wedding Digital』の編集長を兼任。

■『25ans Wedding』も新体制へ：さらなるコンテンツ力の深化

長年「本物」を追求し続けてきた『25ans Wedding』においても、新編集長に柴田かつ恵が就任いたしました。次世代のラグジュアリー・ウエディングをリードする専門性の高い豊かな情報を発信してまいります。

■新編集長の柴田 かつ恵より、就任のご挨拶

結婚式の本質を大切にし、本物にこだわる花嫁が集う場所――それこそが本媒体の唯一無二の強みです。変化する時代のなかでも、その価値を大切に守りながら、日本で最も上質かつ最新のウエディング情報を、雑誌・Web・SNSを通じて発信し続けてまいります。

■『25ans Wedding』新編集長 柴田 かつ恵（しばた・かつえ） プロフィール

1992年、婦人画報社（現ハースト・デジタル・ジャパン）入社。『mcシスター』『ELLE Japon』『ELLE DECOR(エル・デコ)』などの編集部でカルチャーやインテリアを担当。2018年に『25ans Wedding』編集部に異動し副編集長を務め、2025年より同編集長代理。

■『25ans』について

1980年創刊。ラグジュアリーな体験で人生を彩り、日々を謳歌する全世代の「エレ派（エレガンス派）」のためのラグジュアリーメディアです。ファッション、ジュエリー、美容、旅、アートなどのハイエンドなライフスタイル情報を、雑誌・デジタル・SNSでシームレスに展開し、圧倒的なクオリティでお届けしています。

メインの読者・オーディエンスは、平均資産1.8億円以上を誇り、高い審美眼と購買力を併せ持つ富裕層の方々です。経営層や管理職などアクティブに活躍する女性たちを中心に、母娘二代で愛読するファミリーや全国各地（東京・大阪・兵庫・愛知等）の社交コミュニティの核として、45年にわたり絶大な支持をいただいています。

https://www.hearst.co.jp/brands/25ans/

■『25ans Wedding』について

創刊40周年を迎える、日本でもっとも歴史のあるブライダルマガジンです。人生の素晴らしい節目のひとつである結婚式を挙げる意味を見つめ、ゲストがおもてなしの心を感じることができる、真に上質なウエディングを提案しています。会場やウエディング・ドレス、ジュエリーを中心に、ヘア＆メイクやブーケ、挙式の心得など、花嫁の知りたいことを丁寧に紹介。 エンゲージメントリング選びや、ふたりだけのフォト・ウエディング、花嫁美容の企画にも力を入れており、新時代のウエディングに相応しい情報をプリントとデジタルの両軸で発信しています。

■ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。

