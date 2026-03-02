就活は社名ではなく「相性」で選ぶ時代へ　価値観や希望条件のマッチングで大学生と企業をつなぐ新サービス「dodaキャンパス　企業マッチ診断」を提供開始

パーソルキャリア株式会社

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社の合弁会社：株式会社ベネッセ i-キャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：風間 直樹）が運営する新卒オファーサービス「dodaキャンパス(https://campus.doda.jp/)」は、学生の価値観や希望条件などのデータを分析し、相性のよい企業とのマッチング機会を創出する「企業マッチ診断」を2026年2月より提供開始しましたのでお知らせします。

企業マッチ診断 サービスサイト(https://campus.doda.jp/contents_lp/company-match-shindan?user_from=release)

サービス開発の背景

dodaキャンパスが社会人に対して実施した調査※では、入社前と後の実態に「非常にギャップを感じた」「ややギャップを感じた」の回答合計が約４割でした。また、ギャップを感じた項目については、「仕事内容」「職場の雰囲気・人間関係」「給与・待遇」を選択した人が多い結果となりました。これらの結果からも、仕事内容やはたらき方、給与など一人ひとりが重視する軸で企業を選ぶことが、社会人としてはたらく上での満足度・定着率に深く関わっていることを示唆しています。

しかし、学生は就活時に自身が重視すべき軸を明確にしきれず、自身に合った業界や企業が見極められていない現状があります。大手だから、知名度が高いから安定していそう、などの理由で企業を選ぶ傾向があります。

本来であれば、自身が持つ強みや価値観、叶えたいキャリアを実現するために、仕事内容やはたらき方、給与といった一人ひとりが重視する軸を明確にし、それらの条件を満たす企業との相性を十分に把握した上で就活を進めることが望ましいと言えます。こうした準備が不十分なまま就活を進めた結果、入社後のさまざまなミスマッチの要因につながっていると考えられます。

このような背景から、学生自身が価値観や希望条件を整理し、入社前に企業との相性を「見える化」する支援が、学生、そして採用側の企業にも強く求められています。本サービスの提供により、学生と企業の"相性"を可視化して接点を持つことで、双方のミスマッチを削減し、学生が自信を持って納得感のある企業選びができるようこれからも支援してまいります。

※「dodaキャンパス」が2026年1月に社会人を対象に実施した「キャリアに関するアンケート調査 」、有効回答数は124人

「企業マッチ診断」サービス内容

学生が簡単な診断を受けることで自身に合った業種・企業を知ることができるので、自分に合った企業を見つけることができます。企業は「就職四季報掲載企業」と「dodaキャンパス契約企業」から表示されます。

業種や企業選びの軸を変えるとマッチする企業も変わっていきます。

先行利用した学生の声

サービスリリースについてのコメント

- 知っている企業以外を探すのが難しかったけど、これなら探せそう。同じようなことをやっている別の企業に出会うのは難しいので、とてもいいと思う（2026年卒大学生）- 知らない企業でも、自分と軸があっていると言われたら調べたくなる（2026年卒大学生）- 自分が思っていた業界と診断で出てきた業界が違うと思ったが、このように診断で出てくると、その業界もちょっと見てみようかなと思う（2028年卒大学生）

株式会社ベネッセi-キャリア doda新卒事業本部 本部長 兼 dodaキャンパス編集長 三留 翔太

「自分に合った業界・企業がわからない」

dodaキャンパスを通じて就活を支援する中で、多くの大学生から聞いてきた言葉です。学生が知っている企業は、日本の全企業の1%にも満たないと言われており、限られた選択肢の中で、知名度や企業規模を頼りに就職先を決めざるを得ない現状があります。一方で、入社後にギャップを感じている社会人は非常に多く、条件面だけでなく企業との相性が、はたらく満足度に深く関わっていることがわかっています。

このたびの「企業マッチ診断」によって、学生が自身の価値観や希望条件を再認識し、社名や知名度だけではなく"自分との相性"を軸に企業と出会うきっかけになることを期待しています。

学生が自信を持って納得のいく企業選びができることで、入社後も前向きに成長していける人材が増えることを願っています。

■doda発新卒オファーサービス「dodaキャンパス」について＜ https://campus.doda.jp/(https://campus.doda.jp/) ＞

「dodaキャンパス」は、学生が自身の努力や学び・経験などをデータベースに蓄積し、個性を可視化することにより、企業が自社のキャリア教育プログラムやインターン・採用選考等のオファーを送ることができる「doda発新卒オファーサービス」です。2025年6月時点で約104万3,000人（2026～2029年卒）の学生が登録をしており、国内最大級の学生データベースを保有しています。

■株式会社ベネッセi-キャリアについて＜ https://www.benesse-i-career.co.jp/(https://www.benesse-i-career.co.jp/) ＞

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社が2015年4月に設立した合弁会社です。株式会社ベネッセコーポレーションの大学教育事業部門とパーソルキャリア株式会社の新卒就職支援部門が一緒になりました。両社の力を最大限に活用して、大学の教育支援、学生の就活支援、および企業の採用支援を行う事業を推進しています。大学生向け教育事業と新卒学生に特化した就職支援事業を合わせることで、学生の力を伸ばし、学生が自分を活かせる職場に出会い、自らの力で社会に貢献できる人材になることを支援してまいります。教育事業と就職支援事業の一体的な運営を通じて「まなぶとはたらくをつなぐ」ことを目指します。