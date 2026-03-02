3月2日より、U-NEXTと京阪カードのコラボキャンペーンをスタート。おうち時間や合い間時間の充実に！
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）は、株式会社京阪カード（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：森 英貴）とともに、3月2日（月）より「京阪カード×U-NEXT コラボキャンペーン！」をスタートいたします。
この度U-NEXTは、地域の方々から支持を集める京阪カードとのコラボキャンペーンにより、よりお得に、より便利に、サービスの魅力をお伝えしてまいります。
■ キャンペーン概要
期間中に専用ページからU-NEXTに新規でお申し込みいただいたe-kenetカード会員様を対象に、京阪グループの共通ポイント「おけいはんポイント」を最大1,000ポイント進呈。さらに、U-NEXTで最新作のレンタルや電子書籍の購入に使える「U-NEXTポイント」も、通常の2倍となる1,200ポイントをプレゼント。
※おけいはんポイントとは
京阪グループ共通のポイントサービスです。
おけいはんポイント加盟店でお買い物をした際にe-kenetカードを呈示すると、ポイントがたまり、たまったポイントは1ポイント1円として1ポイント単位でお支払いにご利用いただける（ポイントの直接利用）ほか、500ポイントたまるとおけいはんポイント加盟店で使える500円相当のおけいはんクーポンと交換できます。
■ キャンペーン詳細
【期間】
2026年3月2日（月）～6月30日（火）
※本キャンペーンは予告なく延長・終了・変更する場合があります。
※類似のキャンペーンを繰り返し実施する場合があります。
【対象会員】
e-kenet JCBカード会員
e-kenetモバイルカード会員
e-kenetポイント専用カード会員
【特典内容】
U-NEXTに新規入会お申し込みで、以下の特典をすべて適用します。
１. おけいはんポイント 500ポイントプレゼント
進呈時期：U-NEXT入会月の翌月末
２. U-NEXT 31日間無料トライアル ＋ U-NEXTポイント 1,200ポイントプレゼント
通常600ポイントのところ、2倍の1,200ポイントを進呈。
３. 【e-kenet JCBカード会員様限定】さらに500ポイントプレゼント
お支払いをe-kenet JCBカードにご登録のうえ、無料期間＋1カ月継続いただいた方に、さらにおけいはんポイント500ポイント（合計最大1,000ポイント）を進呈。
進呈時期：U-NEXT入会月の3カ月後の月末
※その他条件など、詳しくはこちら（https://www.e-kenet-jcb.jp/campaign/campaign2603_2.html）をご確認ください。
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
※GEM Partners調べ／2026年2月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。