女子プロゴルファー馬場咲希選手とのスポンサー契約を更新

株式会社ゴンドラ（東京都千代田区、代表取締役社長 古江恵治）は、2022年にゴルフの「全米女子アマチュアゴルフ選手権」で優勝し、2023年に日本のプロテストに合格した女子プロゴルファー馬場咲希選手とのスポンサー契約を2026年3月1日付にて更新したことをお知らせいたします。

当社は、今後のゴルフ界を背負って立つであろう馬場咲希選手の将来性と、成長意欲が高く実直な人間性に感銘を受けたことからスポンサー契約を締結し、活動を応援してまいりました。当社は、世界で活躍する馬場咲希選手を今後も変わらず応援し、その挑戦を力強く支援し続けてまいります。

馬場咲希選手のコメント

このたび、アマチュア時代から温かくご支援いただいている株式会社ゴンドラ様と、2026年もスポンサー契約を継続させていただくこととなりましたのでご報告申し上げます。

2022年の全米女子オープン出場以来、変わらぬ応援をいただき、今シーズンのシードを獲得できたのも皆様の支えがあってこそと深く感謝しております。

今年はその環境に甘えず、結果で恩返しができるよう一戦一戦を大切に戦い、さらに成長してまいります。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

プロゴルファー 馬場咲希

株式会社ゴンドラ 代表取締役社長 古江恵治のコメント

2022年に当時15歳の馬場咲希選手と出会い、共にラウンドをしました。持ち前の飛距離と脚力、そして人間性に心を打たれ、以降、スポンサードしております。

昨年は米国女子ツアーでシード権を獲得し、今年は米国ツアー2年目となります。

早くも日本のみならず、世界中のゴルフファンから注目されつつありますが、これまで同様にサポートしていけることを大変嬉しく思っています。

ゴルフファンを魅了するプレーや更なる飛躍を期待しています！

馬場咲希（ばば さき）選手 プロフィール

主な戦歴

2022年の海外メジャー「全米女子オープン選手権」に予選会を経て出場し、日本人アマとしては8年ぶりに決勝進出して49位。

同年8月開催の「全米女子アマチュアゴルフ選手権」では優勝を果たし、日本勢として1985年の服部道子以来37年ぶり2人目の快挙を成し遂げた。

2023年にプロテストに合格し、プロゴルファーとしてより一層グローバルな活躍が期待される。

2024年の米国女子ゴルフツアー参戦権を争う最終予選会である「LPGA Qシリーズ」では24位タイ。

2025年の米国女子ゴルフツアーに出場し、「ダウ選手権」では10位。

株式会社ゴンドラ 概要

株式会社ゴンドラは、カスタマーエンゲージメントの向上を目指し、統合型マーケティングを提供する会社です。戦略的な広告運用とデジタルマーケティングを通じて、顧客の課題に応じた施策を一貫して展開します。

伴走型支援でクライアントと密接に連携し、ブランド価値の最大化を図ります。豊富な業界知識とデータ分析に基づき、信頼できるパートナーとして顧客の成長に貢献します。

