「日本空き家サポート」主催 第２回『空き家川柳』コンテスト開催

株式会社Ｌ＆Ｆ

この度「日本空き家サポート」を運営する株式会社L&F（本社：千葉県千葉市、代表取締役：森 久純、以下：L&F）は、空き家問題解決のための啓蒙活動の一環として、第２回『空き家川柳』コンテストを開催します！

第1回 空き家川柳コンテストでは、全国より6,151句ものご応募をいただきました。

・実家への想い

・相続への不安

・地域への愛着

・管理の悩みや気づき

など、空き家を“自分ごと”として捉える様々な声が込められており、空き家問題への社会的関心の高さを改めて実感する機会となりました。

こうした反響を受け、本取り組みを一過性の企画に留めることなく、継続的な啓発活動として発展させていくべきとの思いから、第2回のコンテスト開催を決定いたしました。

空き家問題は、誰の将来にとっても無関係ではないテーマです。川柳という身近な表現を通じて、世代や地域を超えた対話のきっかけを創出してまいります。

皆さまからの力作を心よりお待ちしております。

【空き家川柳コンテスト 募集概要】

■募集期間：令和8年3月2日～4月30日

■応募資格：未発表の空き家に関連する川柳作品（お一人様3句まで）

■応募方法：下記専用サイトよりご応募ください

https://business.form-mailer.jp/lp/afe04f57334279）

■商品： 金 賞：1名／賞金10万円

銀 賞：1名／賞金5万円

社長賞：1名／賞金5万円

入 選：10名／賞金1万円

■結果発表：令和8年5月26日 ※日本空き家サポートホームページ・PRTIMESにて発表

株式会社Ｌ＆Ｆについて

L&Fは「不動産・住宅に関わる全ての人に喜びを」をテーマに、超高齢社会ならではの不動産、住宅に関する社会的課題の解決を目指し、不動産所有者と不動産・住宅関連事業者向けサービスを開発・運営する会社です。

2015年よりサービスを開始した「日本空き家サポート」は、独立系空き家管理専門事業者として唯一47都道府県に展開する空き家管理専門ブランドとして成長し、空き家管理のみならず、売却や活用など、空き家所有者の様々ニーズに対応可能な強固な全国ネットワークを構築してまいりました。

また、認知症等を要因とした資産凍結により、施設入居などの際に自宅を売却できなくなってしまうといったケースが増加していることから、「日本空き家サポート」とのシナジーが期待できる家族信託の分野においても「家族信託の相談窓口」ブランドにて全国で事業展開しています。

運営する全事業において専用のWEBアプリケーションを自社開発するなど、リアルネットワークとIT技術を活用した社会貢献型企業を目指しています。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社Ｌ＆Ｆ（エルアンドエフ）

会社URL ：https://www.l-f.co.jp/(https://www.l-f.co.jp/)

所在地 ：千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト26階

設立 ：2007年4月

代表取締役 ：森 久純

資本金 ：60,500,000円

事業内容 ：

・空き家管理の全国ネットワーク「日本空き家サポート」の運営

https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/(https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/)

・不動のプロと法律専門家の全国ネットワーク「家族信託の相談窓口」の運営

https://www.f-shintaku.jp/(https://www.f-shintaku.jp/)

・賃貸管理会社向けオーナーWEBアプリ「オーナーズクラウド」の運営

https://www.owners-cloud.com/(https://www.owners-cloud.com/)