オプト、Spotify初のアワード「Spotify Advertising Agency Awards 2025」にて「Rising Star」を受賞

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM（LTV Marketing）（※1）により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下 オプト）は、2月27日（金）に開催された「Spotify Advertising Agency Awards 2025」（以下 本アワード）において、国内2社のみが選出された「Rising Star」を受賞いたしました。

本アワードは、世界で7億5,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス Spotify（※2）（会社名 Spotify AB、本社 Stockholm、Sweden、以下Spotify）が主催する、Spotifyの広告ソリューションを最大限に活用し、クライアントの事業成長に貢献したパートナー企業を称えるために設立した、日本発・グローバル初のアワードです。

■ Spotify Advertising Agency Awards 2025

昨今、メディアの価値が再定義される中で、Spotifyは独自のデータ活用を通じて、ユーザーのその瞬間の気分や行動、モーメントに寄り添った広告を同期させる体験を提供しています。Spotify独自の広告ソリューションへの深い理解と創造的な活用を通じて、クライアントの事業成長に貢献してきたパートナー企業を表彰する日本発のプログラムです。記念すべき第1回となる今回、厳正なる審査を経て、受賞企業および受賞者が選出・発表されました。

■ 「Rising Star」受賞の背景とオプトの取り組み

オプトは、Spotifyが持つ膨大なオーディオデータと広告ソリューションへの深い理解に基づき、クライアントの課題解決に向けた最適なプランニングを推進してまいりました。

2025年度においては、クライアントの多種多様な課題に対し、音声広告ならではの没入感と精密なターゲティングを組み合わせた戦略的な提案を強化し、認知拡大から行動変容までを見据えたフルファネルでの活用を幅広い業種で実現いたしました。

こうした既存の枠組みに捉われない新たな広告主層の開拓と、日本における音声広告市場の可能性を大きく広げた功績が評価され、日本国内のパートナー企業の中からわずか2社に贈られる本賞を受賞いたしました。

オプトは今後も、Spotifyとの強固なパートナーシップを通じて、ブランドとオーディエンスを結ぶ革新的な広告体験を追求してまいります 。進化し続けるオーディオストリーミング市場において、データとクリエイティブを融合させたマーケティング支援を行い、クライアントの事業成長を先導してまいります。

※1 LTVM（Life Time Value Marketing）

LTV（顧客生涯価値：Life Time Value）は、従来、あるユーザーが商品・サービスを初めて利用してから、長期的な関係のなかで、サービスを提供する企業が、当該ユーザーから得られる利益を指していました。そのため、サービスを提供する企業側が「いかに一人の顧客から利益を得られるか」という視点で表現されることが多い状況にあります。

しかし、当社グループにおいては、企業側が得られる利益を示す観点でのLTVではなく、これまで以上にエンドユーザーを理解し、真に顧客に寄り添った支援に注力し、エンドユーザーへの本質的な価値提供に重きを置くことで、短期利益ではなく、顧客企業の永続的な事業成長に貢献するという概念として捉え、その実現を目指す手段として、「LTVM（Life Time Value Marketing）と名付けました。

※2 Spotify

Spotifyは2008年のサービス開始以来音楽の楽しみ方を一変させました。

Spotifyでは1億曲以上の音楽や700万番組以上のポッドキャスト、50万以上のオーディオブックを無料でも発見・管理・共有することができますが、有料のプレミアムプランにアップグレードいただければ広告が入らず、より高音質に、インターネット環境がなくても、好きな曲順にお楽しみいただけます。

Spotifyは、現在180以上の国と地域で2億9,000万人の有料会員を含む7億5,100万人のユーザーが利用する、世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスです。

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革（AX=Advertising Transformation(R)）することで、中長期的にはIX（産業変革＝Industrial Transformation(R)）を実現いたします。

