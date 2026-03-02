iYellグループ、東京厚生信用組合の住宅ローン取扱い件数増加を支援

iYell株式会社

住宅ローンテック企業のiYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田 光洋、以下 「iYell」）の完全子会社である住宅ローンの窓口株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：小林 紀雄、以下「JLM」）は東京厚生信用組合（本社：東京都新宿区、理事長 土井 真一郎）に対し、iYellグループの「住宅ローンプラットフォーム」の提供にあたり契約を締結したことをお知らせします。

《 iYellグループの事業概要 》

iYellグループは2016年の創業以来、住宅ローン手続きの非効率を解決すべく、金融機関向け住宅ローンプラットフォーム「モーゲージコア」、住宅事業者向け業務支援サービス「いえーる ダンドリ」を提供しております。また、住宅ローン業務支援で培った知見・ノウハウを活かし、金融機関や住宅事業者等のDXを推進するサービスを多数展開することで、住宅ローン業務だけではなく、金融・住宅業界全体の生産性向上に取り組んでいます。

《 金融機関向け住宅ローンプラットフォーム「モーゲージコア」 》

本プラットフォームは、住宅ローンの窓口株式会社が運営する金融機関と住宅事業者をマッチングするシステムで、これまでに蓄積した住宅ローンのビッグデータを用いて、ユーザーそれぞれに最適な住宅ローンを抽出し、優良なローン案件のご紹介等を行っております。従来、金融機関は、住宅事業者やエンドユーザーからの直接的な相談が主な営業チャネルでしたが、iYellグループが提供する本プラットフォームを活用することで、金融機関は新たな案件獲得チャネルとして、これまで接点のなかった多くのお客様へ住宅ローン商品を提供することが可能となります。

《 今後の展望 》

iYellグループは、今後も引き続き全国の金融機関との提携を推進し、金融機関の住宅ローン件数増加及び、住宅ローンに関する業務効率化をサポートしていくと共に、金融機関の売上の向上や働き方改善の一役を担う事で、金融業界全体を盛り上げてまいります。また、iYellグループが持つデジタルトランスフォーメーション（DX）の技術を活用することで社会的な課題を解決する仕組み作りに努めてまいります。

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

払込資本金：82.7億円（2025年10月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/(https://iyell.co.jp/)

採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/(https://recruit.iyell.co.jp/)

新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/(https://recruit.iyell.co.jp/graduate/)

公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook(https://iyell.co.jp/iyellook)

《 会社概要 》

会社名：住宅ローンの窓口株式会社

代表者：代表取締役社長：小林 紀雄

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2017年3月8日

資本金：300万円

・金融機関向け住宅ローンプラットフォーム：モーゲージコア

・住宅事業者向け業務支援サービス：いえーる ダンドリ

https://iyelldandori.page.link/pr(https://iyelldandori.page.link/pr)