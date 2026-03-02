DayRe:、小玉ひかりさん、halcaさん出演のライブレポートをお届け！　アニメイト主催のライブイベント、第4弾も大盛況！　2Daysにパワーアップする次回ライブの情報も解禁♪

株式会社アニメイトは、2026年2月28日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～winter～」】を開催いたしました。DayRe:、小玉ひかりさん、halcaさんの3組が出演し、計14曲のパフォーマンスをお披露目。その模様を写真付きでお届けいたします！



まずは一番手となるDayRe:の、「Overture」「DeaRy Days!」「青いリフレイン」「Not a dream」「Overself」でライブスタート。オープニングから会場の熱気を引き上げます。





次に登場した小玉ひかりさんは、「ドラマチックに恋したい」「アイリス」「Sing My Pleasure」「あまのじゃく」「チャージ！」を披露。素敵な歌声とバンド演奏に会場が魅了されました。





ラストはhalcaさん。「センチメンタルクライシス」「キミの隣」「あほっとぽていと」「誰彼スクランブル」の4曲を披露し、終演まで客席を沸かせました。





さらに終演後には、ライブイベント第5弾【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～spring～」】の開催情報を解禁！　初の2Days開催となる本ライブのチケット情報も公開され、大盛況のうちに幕を閉じました。





撮影：中井 智久


■次回イベント情報

AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～spring～」


開催日：


〈Day1〉2026年5月30日


〈Day2〉2026年5月31日


開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）


出演アーティスト：


〈Day1〉UNIDOTS、Hana Hope、岬なこ


〈Day2〉asmi、シユイ、DayRe:




■「animate Theater LIVE」とは


アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントで、spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しています。