パーソナルドクターのウェルネス、画像診断の権威・高原太郎医師と連携し、世界最高水準の臓器評価を可能にする「特別プラン」を提供開始

株式会社ウェルネス

パーソナルドクターによる予防医療サービスを提供する株式会社ウェルネス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中田航太郎）は、全身がん検査DWIBS（ドゥイブス）法の考案者である高原太郎医師が院長を務める高原クリニック イノベーティブスキャンと連携いたしました。Wellness Membership会員様向けに、徹底的な臓器評価と詳細解説をご提供する「特別プラン」を開始いたします。

日本の医療を「Longevity戦略」へアップデートするために

世界では「Longevity（長寿）」が最もホットなトピックのひとつとなっています。単に寿命を延ばすだけでなく、生涯にわたって高いパフォーマンスを維持する「健康寿命の延伸」は、現代のリーダーにとって最大の投資対象です。

一般的な人間ドックはパッケージ化されており、個々のリスクに応じた対応には限界があるのが現状です。当社はオーダーメイド人間ドックの受診と長期的データの収集、専属のパーソナルドクターによる伴走を提供してきました。この「戦略的予防医療」をさらに進化させるため、このたび最新の画像診断技術を持つ高原太郎医師をパートナーに迎え「特別プラン」をご提供いたします。病を治す医療から、未然に防ぎ最適化するLongevity戦略へと、日本のヘルスケアをアップデートします。

画像診断の権威でDWIBS法考案者が当社の専属チームに参画

当社専属のパーソナルドクターに加え、画像診断の世界的権威である高原医師が専属チームに加わることで、徹底的な臓器評価が可能になります。高原院長の掲げる「Think Small.（がんをなるべく小さいうちに見つけ、可能な限り小さな治療法で治す）」というミッションは、当社が掲げるビジョン「防ぎ得た後悔をなくす」を実現するために不可欠であり、目指す予防医療のあり方そのものです。

Wellness Membership会員様限定でご提供

今回スタートする「特別プラン」は、Wellness Membership会員様限定のご提供となります。

1. パーソナルドクターによる戦略と伴走を“アップデート”

専属のパーソナルドクターに加え、DWIBS法考案者の高原医師が画像診断のスペシャリストとしてチームに参画。高度な画像データに基づき、予防医療の戦略設計をより精緻なものへと引き上げます。

2. DWIBS法によるオーダーメイドの徹底画像診断

高原院長が2004年に考案したDWIBS法は、無被ばく・注射不要・検査前後の安静や待機も不要で、全身の臓器の状態を全身チェック探索できる革新的な検査。生活習慣、既往歴、家族歴に基づき、一人ひとりに最適化された検査プランを設計します。

3. 高原院長によるダブルチェックと当日解説

画像診断は高原院長が自ら担当。検査終了後すぐに解説を聞くことができ、気になる点もその場でご質問が可能。完全プライベートな空間での実施により秘匿性も担保されます。

※本プランは人数制限がございます。

※詳細な内容および費用については、Wellness Membership会員様へ順次ご案内いたします。

高原太郎/高原クリニック院長

高原クリニック院長。放射線科専門医・医学博士。2004年に無被ばくで全身撮影可能なDWIBS法を考案し、2025年に画像診断特化の高原クリニック イノベーティブスキャンを設立。東京科学大学臨床教授、秋田大学客員教授。

「MRI装置そのもの以上に重要なのは、性能を活かす技術です。我々は『MRIガチ勢』として異変を最小限の状態で見つけ、その場で解説し不安を納得に変えます。本提携が、皆様の確かな行動変容と健康な未来に繋がることを確信しています」

中田航太郎/株式会社ウェルネス代表取締役医師

東京科学大学医学部卒業後、救急総合診療に従事したのち、2018年6月に株式会社ウェルネスを創業。著書に『人生100年時代を元気に生き抜く 医師が教える経営者のための「戦略的健康法」』がある。

「私自身が高原クリニックで検査を受け、その圧倒的な精度に感銘を受けたことがきっかけで本提携に至りました。画像診断のプロフェッショナルである高原先生とともに防ぎ得た後悔をなくし豊かな人生を共に創っていきます」

Wellness Membershipについて

Wellness Membershipは、経営者やエグゼクティブ層を中心とする1000名以上の会員の方々にご利用いただいているパーソナルドクターサービスです。予防医療に精通した専属のドクターが、オーダーメイドの人間ドックをプランニングし、データを統合的に分析。リスクの高い病気を予防するためにコンサルティングする「戦略的予防医療モデル」です。健康を“資産”と捉え高い意識を持つビジネスパーソンに向けて、中長期的な健康マネジメントを支援する新しい選択肢です。

Wellness Membershipへのお申し込みについて

サービス詳細はこちら :https://www.wellness.jp/

ケアチーム（医師または看護師）によるヒアリングを通じて、お客様の現状の健康課題や不安、生活習慣の歪み、そして理想の姿についてお伺いし、ベストなWellnessプランをご案内させていただきます。サービスについて詳しく話を聞いてみたい、という方はぜひ無料カウンセリングをお申し込みください。

無料カウンセリングお申し込みへ :https://www.wellness.jp/request

企業概要

会社名：株式会社ウェルネス

所在地：東京都千代田区内神田2-4-6 WTC内神田ビル7F

代表 ：代表取締役医師 中田 航太郎

設立 ：2018年6月20日

URL ：https://company.wellness.jp

X ：https://x.com/getwellness_inc

Instagram：https://www.instagram.com/getwellness.official/

YouTube ：https://www.youtube.com/@wellnesslabo





問い合わせ先

広報担当：門邉

メール ：pr@wellness.jp