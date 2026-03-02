長寿の鍵は血液中の「アルブミン」にあった！ 肝臓の名医が教える『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』3/2発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、自力で長生きするための実践術をまとめた『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』（著：栗原毅、栗原丈徳）を2026年3月2日（月）より発売致します。

■ どん底からでも遅くない。名医が導き出した「健康寿命を延ばす」真実

どんな人でも何歳からでも健康寿命は伸ばせます！

「最近、筋肉が落ちてきた」「たんぱく質不足が気になる」。そんな不安を抱える現代人に贈る、画期的な健康バイブルが登場します。 本書が注目するのは、血液中のたんぱく質で最も多くを占める「アルブミン」。健康診断の結果表には必ず載っているものの、見過ごされがちなこの数値こそが、実はあなたの「健康状態」を映し出す鏡なのです。

アルブミンの低下は、筋肉の減少や深刻な栄養不足のサイン。放置すれば取り返しのつかない状態を招きますが、正しくアプローチすれば何歳からでも「V字回復」が可能です。 医療費の増大や2027年に向けた病床削減など、日本の医療を取り巻く環境が厳しさを増す今、自分の体は自分で守らなければなりません。本書では、病院や薬に頼り切りにならないための「アルブミンの上げ方」を具体的に伝授します。

誰でもできる「アルブミン」向上術：

たんぱく質の摂り方から、効率的なプロテインの活用法まで。

口腔ケアの重要性：

万病の元となる歯周病菌を消し去る、最新の歯磨き・舌磨き術。

多角的なアプローチ：

食事・運動・お口の健康を組み合わせた、最も効率的な健康維持法。

■ 本書の見どころ

体内年齢を左右する重要指標。それが「アルブミン値」。しっかり学んで自分らしく元気に！

【アルブミンの正体】

なぜこの数値が上がると元気になれるのか？そのメカニズムを平易に解説。

【即実践できるメソッド】

「プロテインを飲んでから外出する」など、日常生活に組み込みやすい習慣を提案。

【口腔と全身のつながり】

歯科医師の視点から、歯の健康がどうやってアルブミン数値や寿命に影響するかを詳説。

【自分を守るための知識】

薬が手に入りにくくなる時代を生き抜くための、セルフケアの極意。

■ 書籍概要

息切れ男性が早足に！ 患者さんたちの体験談が満載！健康の要は薬じゃない！ 「アルブミンの法則」を楽しく学んで若返ろう！

書名： DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則

著者： 栗原 毅、栗原 丈徳

発売日： 2026年3月2日

定価： 1,870円（税込）

判型・ページ数： 四六判・192ページ

ISBN： 978-4-537-22338-5

商品URL：https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10152329.html

■ 著者プロフィール

栗原 毅（くりはら たけし）

1951年新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。

現在は栗原クリニック 東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。

治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。

栗原 丈徳（くりはら たけのり）

1982年、東京都生まれ。歯科医師。鶴見大学歯学部卒業。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科中退。日本抗加齢医学会、日本咀嚼学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会などの会員。「予防歯科」「食と健康」をテーマに活動をしている。特に「口の健康と全身疾患との関連性」について大学や介護施設などで積極的に講演も行っている。

日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：1億円

従業員数：74名（2025年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp