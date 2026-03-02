【資格の学校TAC】最新制度改正が早わかり！「春の相続＆年金セミナー＜無料＞」を3月15日(日)に開催！
ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）、簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、人生100年時代に身につけておきたい相続・年金にまつわる”お金の知識”を楽しく学べる「春の相続＆年金セミナー」を2026年3月15日（日）に実施します。
【春の相続＆年金セミナー】相続「揉めない相続の第一歩！特別受益と寄与分の基本」／年金「公的年金・iDeCoの制度改正迫る！年金の出口戦略を探る」（担当はいずれも中野克彦講師）
年金や相続などの制度の複雑さゆえに、有効な制度の利用方法をしらないまま、損をしてしまう方もいます。
相続セミナーでは、「事前に何を準備したらいいのか？」特別受益と寄与分の基本をテーマに、トラブル回避のための準備方法などをお話しします。また年金セミナーでは、公的年金、iDeCoの改正ポイントや注意点をおさえながら、年金の出口戦略を考えます。
将来お金で損をしたくない方は、ぜひご参加ください！
こんな方におすすめ！- 相続を円満に行いたい
- 相続の最新知識を身につけたい
- 年金制度について改めて知りたい
- 公的年金・iDeCo改正ポイントを知りたい
「春の相続＆年金セミナー」
▼セミナー概要
開催日 ：2026年3月15日（日）
開催時間：11：00～12：40（2部制）
※参加には、セミナーごとに予約が必要です。
視聴方法：Zoom（ウェビナー形式）
参加料 ：無料（要予約）
申込締切：セミナー開始時まで
▼プログラム
［1．相続セミナー］
開催時間：11：00～11：40（約40分）
テーマ ：「揉めない相続の第一歩！特別受益と寄与分の基本」
内容：相続法改正により、特別受益には優遇措置が、寄与分には特別寄与制度が創設されました。各制度を解説します。
［2．年金セミナー］
開催時間：12：00～12：40（約40分）
テーマ ：「公的年金・iDeCoの制度改正迫る！年金の出口戦略を探る」
内容：4月以降、確定拠出年金の改正が施行されます。改正内容を踏まえ、私たちの年金の出口戦略を考えます。
セミナー申込はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/webinar_LP_fp.html#nakano
講師プロフィール
中野 克彦（なかの かつひこ）講師
コンピュータメーカー、コンサルティングファームを経て、リンク・イノベーションを設立。独立系FPとして活動する一方、日本FP協会におけるプロフェッショナルFP研修講師、諮問委員、評議員を歴任し、後進FPの育成やFP業界の発展に尽力している。
相続検定とは
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sozoku.html
相続検定は、相続における課題を的確に把握し、適切なアドバイスを行うための知識と能力を身につけられる内容となっています。相続検定を勉強することで、金融機関にお勤めの方の業務はもちろん、一般の方が金融機関や税理士・弁護士との相談をスムーズに進めるために役立つ知識が学べます。
年金検定とは
https://www.tac-school.co.jp/kouza_nenkin.html
年金検定は、老齢年金の全体像はもとより、障害年金及び遺族年金の支給要件や、年金額の計算、また公的医療保障の基礎知識についても問われます。金融機関においては年金相談や公的年金の新規口座獲得に関わる相談スキルの向上に、また社労士やFPなどの実務に就いている方にとっては業務の拡大に繋げることができます。
資格の学校TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp.html
TAC FP講座は開講実績33年以上。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと実務のプロ・受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、FP3級から1級・CFP(R)取得を目指す方まで幅広く対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多様なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。
■TAC株式会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/
■資格の学校TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座 公式SNS
X（旧Twitter）：https://x.com/TAC_FPkouza