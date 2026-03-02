CoderDojo Japan が NGOsource から ED 認証を取得。米国の財団など、国際的な協力・連携を進めやすい体制へ
Equivalency Determination: https://www.ngosource.org/about-equivalency-determination-on-file-badge
一般社団法人 CoderDojo Japan は、米国の財団等との国際的な協力・連携を進めやすい体制にするため、NGOsource による同等性評価(https://www.ngosource.org/sites/default/files/Welcome%20to%20ED%20-%20Japanese.pdf)（ED：Equivalency Determination）のプロセスを経て、米国の非課税団体（U.S. Public Charity(https://www.npo-homepage.go.jp/about/kokusai-hikaku/beikifuzei-gaiyou)）と同等である認証を取得したことをお知らせいたします。
一般社団法人 CoderDojo Japan はこれまでにも海外に拠点を置く財団との連携(https://codeclub.org/en/our-partners#:~:text=CoderDojo%20Japan)を進めておりますが、今回 NGOsource による ED 認証を取得したことにより、米国の財団等とも協力・連携を進めやすい体制になりました。
■ ED 認証の取得と、その背景
一般社団法人 CoderDojo Japan はこれまでにも国内外の様々な企業・団体と連携(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/38935)を進めておりますが、日本と海外の非営利法人の制度が異なる(https://www.npo-homepage.go.jp/about/kokusai-hikaku/nposeido-hikaku)等の理由により、米国に拠点を置く財団などから直接的に支援を得ることは難しい状況でした。
今回、NGOsource から米国の非課税団体（U.S. Public Charity(https://www.npo-homepage.go.jp/about/kokusai-hikaku/beikifuzei-gaiyou)）と同等である認証を取得したことで、一般社団法人 CoderDojo Japan が関わる作品展示イベント「Coolest Projects Japan(https://coolestprojects2026.coderdojo.jp/)」等においても、英国の財団との連携(https://www.raspberrypi.org/blog/coolest-projects-2026-opens-for-entries-in-january/#:~:text=Coolest%20Projects%20Japan)だけでなく米国の財団とも連携(https://coolestprojects2026.coderdojo.jp/sponsors/broadcom)を進められるようになりました。
Coolest Projects Japan 2026 スポンサーの一覧: https://coolestprojects2026.coderdojo.jp/#sponsors
なお、NGOsource による同等性評価（ED：Equivalency Determination）プロセスの詳細については、公式サイト(https://www.ngosource.org/)にあるページ「What is Equivalency Determination?(https://www.ngosource.org/how-it-works/what-is-equivalency-determination)」、もしくは以下の公式動画（英語）からご確認いただけます。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_pCCop-Xmjc ]
NGOsource: Equivalency Determination Made Easier - YouTube
YouTube で見る :
https://www.youtube.com/watch?v=_pCCop-Xmjc
一般社団法人 CoderDojo Japan では引き続き、国内外の様々な方々と協力・連携し、全国に200ヵ所以上ある国際的な非営利活動「CoderDojo」を継続的にサポートしていきます。
■ CoderDojo とは
CoderDojo は、主に7～17歳を対象とした子どものためのプログラミング道場です。2011年にアイルランドから始まった国際的な非営利活動で、日本には200ヶ所以上の道場が各地域で活動しています。
日本含む世界中の CoderDojo を地図から探せるアプリ「DojoMap」の画面 https://map.coderdojo.jp/
日本国内では毎年1,200回以上のイベントが開催(https://coderdojo.jp/events)され、各イベントの運営はプログラマーやデザイナー、学生や教員など、多様な方々の協力によって支えられています。
主に Scratch や micro:bit、Webサイト制作などが人気(https://coderdojo.jp/stats#tag)ですが、特定のテクノロジーやテキストにこだわらず、参加者自身に作りたいものを考えて来てもらい、その実現を後押しすることが CoderDojo の特徴の１つです。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HQhIjnrF6mQ ]
YouTube で１分紹介動画を見る :
https://www.youtube.com/watch?v=HQhIjnrF6mQ
■ 一般社団法人 CoderDojo Japan とは
一般社団法人 CoderDojo Japan（東京都新宿区、代表理事：安川 要平）は、世界中にある CoderDojo の公式日本法人です。日本を活動の中心として、25社以上のパートナー法人と連携し、全国に約200カ所ある子どものためのプログラミング道場「CoderDojo」の非営利活動を継続的にサポートしています。最近の活動については、以下の公式アカウントからもご確認いただけます。
